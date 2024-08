María Escario estalla contra el "paternalismo baboso" de los periodistas con los atletas en los JJOO: "Me pone enferma"

Los Juegos Olímpicos están dando mucho de qué hablar. De hecho, la cita deportiva que se está celebrando en París estos días están dejando muchas historias paralelas, que van más allá del deporte, y que incluso generan algunas polémicas. Una de las últimas es la que ha protagonizado la conocida y afamada periodista española María Escario.

La informadora y presentadora, reconocida por su trayectoria en Radio Televisión Española, ha criticado de manera muy dura a sus compañeros de profesión. Pero no a todos, si no concretamente a aquellos que están mostrando un "paternalismo baboso" con algunos de nuestros deportistas.

Especialmente, con aquellos que no están obteniendo grandes resultados o que no están cumpliendo con sus objetivos. Para María Escario, está habiendo demasiado 'baño y masaje' como se suele decir coloquialmente en estos casos. Y por ello, ha decidido romper su silencio y estallar en redes sociales con un durísimo mensaje.

La brutal crítica de María Escario

María Escario es una periodista española de reconocido prestigio. Por ello, es una voz autorizada para hablar de deporte en España. Aunque en esta ocasión lo ha hecho para atizar sin piedad a algunos de sus compañeros. Para la presentadora de RTVE algunos informadores no están haciendo las cosas bien y se están extralimitando en sus funciones.

Por ello, ha decidido cargar duramente contra ellos a través de redes sociales donde les ha propinado un palo descomunal. Lo cierto es que la veterana periodista no se ha mordido la lengua: "Me pone enferma el paternalismo baboso empleado con los deportistas que no han conquistado medalla o alcanzado su objetivo".

Me pone enferma el paternalismo baboso empleado con los deportistas que no han conquistado medalla o alcanzado su objetivo. No es el papel del periodismo. #Paris2024 — María Escario (@maria_escario) August 9, 2024

Esta durísima crítica, hecha realidad a través de un mensaje de Twitter que ya se ha hecho viral, viene a defender lo que María Escario considera que debería ser la profesión en este tipo de eventos, separando a veces el corazón de la cabeza o no dejándose llevar por el corporativismo nacional. Por ello, la leyenda de la cadena nacional define que lo que muchos están haciendo en París "no es el papel del periodismo".

Una ácida reflexión que podría traer consigo la reacción de algunos compañeros que, tras el ataque (o libertad de expresión) mostrado por María Escario, podrían responder abriendo una frenta que dividiera a la prensa deportiva nacional. Sin duda alguna, las palabras de María Escario resonarán con fuerza en París, donde muchos intentan cubrir los Juegos Olímpicos que se están disputando durante los últimos días.