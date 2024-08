Ayoub, el oro olímpico que ansía el boxeo español y una pirueta que silenció a todo Roland Garros

24 años después, España vuelve a tener un finalista en el boxeo olímpico. Ayoub Ghadfa coge el relevo de su seleccionador Rafa Lozano, plata en Sídney 2000, y va a por el oro que se le resiste al equipo español en los Juegos. "Siempre tienes que soñar en grande. Los sueños se cumplen y yo me lo estoy demostrando", decía el púgil marbellí tras victoria en Roland Garros contra el francés Djamili-Dini Aboudou.

Ayoub se impuso por decisión unánime en las semis de la categoría +92 kilogramos. Lo hizo pese a enfrentarse a un boxeador local, que lógicamente contó el apoyo de prácticamente todo el público. Decía el marbellí tras la pelea que cuando Aboudou conectaba un golpe le temblaba hasta el cuerpo "de la vibración de la gente". Pero las 15.000 no fueron suficiente para el galo: "Cuando me subo al ring estamos él y yo, nadie nos va a ayudar", agregó el púgil español.

"Estoy muy contento y muy emocionado por todo el trabajo que hemos hecho tantos años. Gracias a Dios está saliendo todo bien. En el tercer asalto ha habido un momento en el que me he descuidado un poco, en el que he bajado un poco la mano, pero estaba bien; pude seguir y no me desconcentré", analizó sobre la pelea.

Fue en ese tercer asalto cuando le entró una izquierda de Aboudou. Ghadfa se desestabilizó y cayó a la lona de espaldas. Su reacción, sin embargo, dejó a todos sin palabras al levantarse con un salto espectacular. Ya lo había en otra pelea previa en estos Juegos y tiene un porqué: "Desde pequeño hacía esas cosas, era muy habilidoso, y quise demostrar que no estaba tocado", dijo después.

Rafa Lozano también dejo unas declaraciones sobre este momento a EFE: "Ha estado muy concentrado. Incluso con el golpe del tercer asalto ha hecho una pirueta para que vieran que lo tenía controlado. Yo pensaba que se había tropezado, pero cuando llegó a la esquina me dijo 'no veas el golpe que me ha metido en la cabeza' (ríe). Aunque no fue un golpe de KO ni nada de eso", dijo el seleccionador.

🤔 ¿Cómo se encaja un golpe?



😳 La 𝐫𝐞𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 de 𝐴𝑦𝑜𝑢𝑏 𝐺ℎ𝑎𝑑𝑓𝑎 al más puro estilo 'Matrix' después de que Aboudou intentase tumbarlo@Paris2024 | #Paris2024 | #Boxing pic.twitter.com/YvsjkhXHVM — Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 7, 2024

A Lozano es a quien más le debe Ayoub en el boxeo, siendo el seleccionador la persona que más apostó por él y Enmanuel Reyes Pla. Los dos entraron casi a la vez en el equipo y ahora son medallistas olímpicos: El 'Profeta' se colgará el bronce y Ayoub la plata o el oro.

Ayoub es el tercer boxeador español en alcanzar una final olímpica, siendo Lozano el último en conseguirlo: "Yo no he igualado a Rafa porque él tiene dos medallas olímpicas y aún me queda por conseguir. Para mí, es una inspiración y todo lo que he conseguido es gracias a él y a los técnicos de la federación. Voy a luchar por el oro hasta el final, voy a darlo todo y quedarme satisfecho con mi trabajo", dijo de su maestro.

Final contra el gran favorito

Lo que le queda a Ayoub es, seguramente, lo más difícil. En la final se medirá al uzbeco Bahodir Jalolov, el gran favorito al oro en la categoría +92kg. Al marbellí no le asusta: "No he visto nada. Pero hicimos 'sparring' en Francia. Es un tipo duro, pero no es invencible".

Lozano, en EFE, también analizó al rival que le queda a su pupilo para dar al boxeo español su primer oro olímpico: "El uzbeko está ahora mismo en su momento. Tiene una edad ideal y una trayectoria buenísima. Es un boxeador que domina muy bien la larga distancia y cuando entras tiene la mano de atrás, la derecha, que es como una flecha. Está en un grandísimo momento, pero Ayoub también está en un buen momento. Veremos quién juega mejor las cartas", señaló el seleccionador.