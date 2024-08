La Agencia Mundial Antidopaje acusa a Estados Unidos de dejar competir a atletas dopados

El dopaje sacude los Juegos Olímpicos de París. La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) se ha emitido un crítico comunicado contra la Agencia Mundial Antidopaje de Estados Unidos (USADA) a la que acusa de haber permitido competir durante años a atletas con positivos registrados, a los que no ha sancionado.

"La USADA no anunció casos de dopaje durante años y permitió que los tramposos siguieran compitiendo" argumenta la Agencia Mundial Antidopaje. Sin embargo, cuando la USADA reconoció a la AMA que estos casos habían ocurrido, la agencia estadunidense pidió a su homóloga mundial que no se publicara nada para no poner "en riesgo la seguridad del atleta".

No se conocen la identidad de dichos deportistas, pero sí que en el momento en el que se conoció lo ocurrido ya estaban retirados. Sin embargo, la USADA permitió que continuaran "compitiendo durante años sin que Estados Unidos lo comunicara". "Esta acción de la USADA amenaza la integridad de la competición deportiva, que el Código Mundial Antidopaje busca proteger".

La AMA "tiene conocimiento de al menos tres casos en los que los atletas que habían cometido graves violaciones de las reglas se les permitió continuar compitiendo durante años mientras actuaban como agentes encubiertos para la USADA, sin que se notificara a la AMA y sin que hubiera ninguna disposición que permitiera tal práctica".

En uno de los casos "un atleta de élite, que compitió en la clasificación olímpica y en eventos internacionales en Estados Unidos, admitió haber tomado esteroides y EPO, pero se le permitió seguir compitiendo". Nunca fue publicado, los resultados no descalificados y pudo conservar el dinero de sus premios.

"Cuando la USADA finalmente admitió los hechos, señaló que la publicación del caso pondría en riesgo la seguridad del atleta y pidió a la AMA que aceptara no divulgar el nombre. La AMA "no tuvo más remedio que aceptar" tras verificar que la amenaza a la seguridad era creíble.

La AMA concluye que "es irónico e hipócrita que la USADA llore cuando sospecha que otras Organizaciones Antidopaje no están siguiendo las reglas al pie de la letra, mientras que no anunció casos de dopaje durante años y permitió que los tramposos continuaran compitiendo".