Duplantis toca el cielo de París: eleva a 6.25 metros su récord del mundo en una noche para la historia

En un Stade de France repleto con casi 80.000 espectadores, el sueco Armand Duplantis amplió su leyenda con otra victoria en el salto con pértiga, colgándose así su segundo oro olímpico y estableciendo un nuevo récord mundial de 6.25 metros. Durante la competición, una vez más, no tuvo contrincante.

"El mayor sueño desde niño era batir el récord del mundo en los Juegos Olímpicos y lo he cumplido", decía después un Duplantis que lleva tiempo compitiendo únicamente contra sí mismo. A cada evento que asiste, se alza con la victoria. Es el mejor saltador con pértiga de la historia, no solo por sus medallas, sino también por sus marcas.

'Mondo' había llegado a París con el récord mundial de 6.24 metros, una marca que hace años parecía inalcanzable y que hoy lo sigue siendo para todos sus competidores. De los treinta saltadores en París, apenas cinco habían superado los seis metros antes de los Juegos.

Después de superar fácilmente la clasificación, la final fue casi un entrenamiento para Duplantis, quien se mostró relajado, conversando con sus rivales y sentándose tranquilo en el banco, reflejando su absoluta confianza. El sueco logró la victoria con un salto de 6.25 metros en su tercer intento, batiendo su propio récord mundial y superando el récord olímpico del brasileño Thiago Braz, establecido en 6.03 metros el 15 de agosto de 2016.

Duplantis salió a deleitar a todo el mundo. Ordenó colocar el listón en los 6.25m, un centímetro más que su propio récord. En su primer intento, falló. Volvió a intentarlo y nuevamente no tuvo éxito. A la tercera vez, con el estadio vitoreándolo, emprendió su carrera, miró hacia arriba, se impulsó con la pértiga y ejecutó un salto impecable que lo consagró entre los atletas más grandes de la historia.

Con todas las demás competiciones finalizadas en el estadio, el sueco fue el centro de atención durante unos minutos en los que decidió tratar de asaltar su propio récord del mundo.

"Intenté aclarar mis pensamientos todo lo que pude. El público se estaba volviendo loco. Había tanto ruido que parecía un partido de fútbol americano. Tengo algo de experiencia en estadios con capacidad para cien mil espectadores pero nunca he sido el centro de atención. Sólo intentaba canalizar la energía que todos me daban y me daban mucha. Funcionó", señaló el sueco, que no descarta buscar en un futuro un nuevo récord.

La leyenda de Duplantis

Con gran confianza en sí mismo, Duplantis guardó lo mejor para el final, cerrando la jornada de atletismo en Saint Denis y siendo aclamado como un héroe por el público, que reconoció su increíble hazaña. La medalla de plata fue para el estadounidense Sam Kendricks, con un salto de 5.95 metros, y el bronce para el griego Emmanouil Karalis, con 5.90 metros.

El reinado de Duplantis comenzó en 2018 en los Europeos de Berlín, y seis años después, su impresionante colección de títulos incluye: dos oros olímpicos (Tokio 2020 y París 2024), dos títulos mundiales al aire libre (2022 y 2023) y dos en pista cubierta (2022 y 2024), tres campeonatos europeos al aire libre (2018, 2022 y 2024) y uno bajo techo (2021).

El último gran logro de Duplantis fue el récord mundial de 6.24 metros que estableció en la Liga de Diamante en Xiamen, China, en abril. La gran pregunta en París era si, con el oro asegurado, intentaría superar su propia marca animado por el público, como tanto le gusta hacer. Y 'Mondo' tocó con sus manos el cielo de París.