Enmanuel Reyes Pla pierde con polémica su combate de semis y se cuelga el bronce en los Juegos de París

El 'Profeta' tendrá que conformarse con el bronce en los Juegos Olímpicos de París. Enmanuel Reyes Pla perdió su combate de semifinales contra el azerbaiyano Alfonso Domínguez, quien tuvo de su lado a unos jueces que fueron protagonistas por sus polémicas decisiones. Es la primera medalla olímpica que se cuelga el boxeo español en 24 años.

Enmanuel Reyes Pla cayó derrotado por decisión dividida, con un resultado de 4-1. La pelea empezó cuesta arriba para él, después de que los jueces marcaran un 3-2 en su contra tras un apretado primer round. El peleador azerbaiyano jugó sus cartas con un boxeo más pasivo e intentando despistar a los jueces alzando el puño en acciones en las que, incluso, era el púgil español quien daba el golpe.

En el segundo asalto, los jueces fallaron más a favor todavía de Domínguez con un contundente 4-1 que obligaba a Reyes Pla a obrar el milagro si quería ganar. Con la pelea cuesta arriba por culpa de una injusta puntuación, Enmanuel empezó a pagar caro el cansancio y perdió también en el tercero y definitivo round por 3-2.

"No fue un resultado justo, no sé qué vieron los árbitros [...] No estoy satisfecho porque quería el oro", dijo un Enmanuel visiblemente enfadado tras la pelea. Con este bronce, sucede a la plata que logró Rafa Lozano, actual seleccionador, en Sídney 2000. Tras 24 años de sequía, el boxeo español vuelve a dar una alegría en unos JJOO... y será doble.

