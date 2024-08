Cazan a Thomas Ceccon, campeón olímpico, dormido en un parque tras quejarse de la Villa Olímpica de París

Thomas Ceccon, medallista de oro en natación en 100 metros espaldas masculino, se ha visto obligado a tomar medidas extremas para descansar durante los Juegos Olímpicos de París 2024.

El nadador italiano fue captado durmiendo en un parque de París, una imagen que ha llamado la atención de muchos y pone de manifiesto las críticas hacia las condiciones de la Villa Olímpica.

Ceccon ha destacado no solo por sus logros deportivos, habiendo ganado dos medallas en estos Juegos, sino también por sus quejas sobre las instalaciones donde se alojan los atletas.

Publicación del remero saudí Husein Alireza de Thomas Ceccon durmiendo en un parque

Hace unos días, fue apodado "el nadador más sexy del mundo" tras mostrar sus abdominales en el podio al recibir la medalla de bronce en el relevo 4x100 metros estilo libre masculino.

Sin embargo, la notoriedad reciente de Ceccon también está ligada a su descontento con los estándares de la Villa Olímpica. A pesar de las condiciones, logró ganar la medalla de oro en los 100 metros espalda, un logro notable dado su descontento con el alojamiento.

En un intento por encontrar una solución a su falta de descanso, Ceccon decidió dormir al aire libre. Extendió una toalla blanca sobre el césped y se echó una siesta bajo un árbol, aprovechando un descanso de la lluvia del sábado. Vestido con unos pantalones cortos con el escudo de Italia y con sus zapatillas a los pies, parecía estar bastante cómodo.

El remero saudí Husein Alireza fue quien descubrió a Ceccon durmiendo y compartió la imagen en su Instagram, etiquetando la ubicación como dentro de los terrenos de la Villa Olímpica. No está claro si la foto fue tomada antes o después de que Ceccon y su equipo no lograran llegar a la final del relevo 4x100 metros estilos.

Ceccon, de 23 años, expresó públicamente su descontento con el alojamiento inmediatamente después de no clasificarse para la final de los 200 metros espalda.

"No hay aire acondicionado en la villa, hace calor, la comida es mala. Muchos atletas se mueven por esta razón: no es una excusa, es la realidad que quizás no todos conocen. Estoy decepcionado de no haber llegado a la final, pero estaba muy cansado. Es difícil dormir tanto de noche como de tarde. Normalmente, cuando estoy en casa, siempre duermo por la tarde: aquí me cuesta mucho entre el calor y el ruido".

Múltiples quejas

No es el único atleta en encontrar serios problemas en las instalaciones de las habitaciones de la Villa Olímpica. La estrella americana Coco Gauff reveló que su equipo de tenis femenino abandonó la villa tras encontrar los cuartos "demasiado estrechos". Gauff compartió esta revelación en un video de TikTok con sus millones de seguidores.

Los organizadores de los Juegos creían que el diseño de los 2.807 apartamentos "autoenfriables" haría innecesario el aire acondicionado, pero se ha demostrado lo contrario.

La nadadora francesa Assia Touati comentó: "No teníamos aire acondicionado en el dormitorio, pero lo instalaron de todas formas porque hacía mucho calor".

Además, Andy Anson, jefe de la Asociación Olímpica Británica, admitió que se tuvo que llamar a chefs privados como medida de emergencia. "No hay suficientes ciertos alimentos: huevos, pollo, ciertos carbohidratos, y luego está la calidad de la comida, con carne cruda siendo servida a los atletas".

Cama de la Villa Olímpica de París 2024

Tom Daley, por su parte, causó risas al mostrar en TikTok cómo rebotaba en las camas de cartón "anti-sexo", que han sido criticadas. Estas camas reciclables fueron introducidas por primera vez en Tokio 2020, y se decía que solo podían soportar a una persona, lo que descartaba encuentros románticos. A pesar de esto, se distribuyeron más de 300.000 preservativos en la villa para los 15.000 residentes.

La gimnasta olímpica Simone Biles también comentó en TikTok que las camas "son horribles", aunque mencionó que su equipo estaba recibiendo colchones adicionales. La jugadora australiana de waterpolo Matilda Kearns publicó en redes sociales que "ya tuvo que recibir un masaje para deshacer el daño" causado por dormir en el colchón.

Estas quejas generalizadas reflejan un problema significativo en la organización de los Juegos, afectando tanto el rendimiento como la comodidad de los atletas, y llevando a algunos, como Thomas Ceccon, a buscar soluciones poco convencionales para conseguir un descanso adecuado.