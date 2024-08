Una deportista olímpica estadounidense desvela cómo funciona Tinder dentro de los Juegos Olímpicos

Tinder es una de las aplicaciones de citas más conocidas a nivel mundial. Son cientos las personas de diferentes países que hacen uso de ellas, y los atletas olímpicos no son una excepción. Por ello, cabría esperar que, en los Juegos Olímpicos de París, muchos aprovecharan para utilizarla.

La encargada de explicar si realmente le dan uso ha sido Emily Delleman, remera del equipo estadounidense en la categoría de cuádruple scull femenino. Su vídeo roza los cuatro millones de reproducciones y supera los 238.600 'me gusta'. De momento, es la única publicación de su perfil de Tik Tok (@happydelly).

Todo comenzó de la siguiente manera:"Estaba descansando en mi cama de cartón, porque es parte de mi trabajo. Mientras miraba vídeos en TikTok, vi el de una chica que decía que cambiáramos nuestra ubicación de Tinder a la Villa Olímpica".

Le pareció que era una gran idea, ya que ella misma se encontraba ahí. Además, le recordaba a cuando comenzó a competir y a todos los cotilleos que tenían lugar en los torneos juveniles. La propia aplicación hacía un llamamiento a los usuarios para que hicieran lo mismo que ella: "Consigue un 'match' con atletas profesionales con nuestras nuevas funciones". Confiesa que lleva años sin utilizarla, por lo que sus expectativas eran muy altas.

Sin embargo, lo que encontró no tuvo nada que ver con lo que esperaba. "Empiezo a bajar, y a bajar... Y no veo a ningún atleta olímpico. Y pensé que el problema era que la configuración de mi aplicación estaba mal, pero no. La localización estaba activada para un radio de una milla y, hasta ahora, creo que he visto un total de dos atletas olímpicos", ha explicado la deportista.

Delleman ha querido dejar claro que no tiene ningún problema con los chicos franceses que sí le han aparecido en Tinder. Ellos también le han parecido atractivos, pero lo que buscaba era conocer personas dentro del círculo del deporte de élite para "sus futuras tramas", algo que no ha podido ser.

Ha terminado el vídeo llegando a la conclusión de que va a tener que buscar otra forma de entretenerse. Y, precisamente por eso, la vemos publicando contenido en esta red social.

¿Por qué son de cartón?

Emily Delleman ha nombrado que estaba navegando por internet desde su cama de cartón. Se trata de una de las que bautizaron como "camas anti-sexo", y que ya podían verse en la Villa Olímpica en los JJOO de Tokio. La estructura se compone de tres piezas intercambiables para poder adaptarlas al tamaño de cada uno de los deportistas. Soporta hasta 200 kilos de peso.

Uno de los motivos de la edición de este material en la edición de 2020 fue intentar que evitar "encuentros casuales" entre los participantes, como precaución tras la pandemia. Sin embargo, no era el objetivo principal. Son totalmente reciclables y es una forma de reducir la huella de carbono durante los Juegos Olímpicos.