Alberto Fernández y Fátima Gálvez, un récord olímpico "de por vida" sin profesionalismo: la realidad del tiro español

Ocho días tardó en Tokio 2020 en llegar el primer oro para España y estuvo protagonizado por dos personas: Alberto Fernández (Madrid, 1983) y Fátima Gálvez (Baena, 1987). Ganaron la final en foso de tiro por equipos mixtos y se colgaron la primera medalla olímpica en este deporte en 17 años. Ambos están presentes ahora en París 2024 en busca de otro metal.

Para Alberto son sus quintos JJOO, debutando en Pekín 2008, y para Fátima sus cuartos, luego de estrenarse en Londres 2012. Tocaron la cima como pareja en Tokio, pero su modalidad mixta desapareció para estos Juegos en París y ahora buscan la gloria de manera individual. Ellos, que siempre han visto su deporte como una pasión y no como un trabajo, asumen el reto.

Alberto Fernández debutó este lunes en competición, terminado la primera jornada de la clasificación en la 14ª plaza, aunque a tan solo un plato de los seis que se clasificarían para la final. Un día después afronta las dos series que quedan y, si se clasifica, la final. Fátima Gálvez entra a competir este martes y la final en su categoría se resolverá el miércoles.

"Vamos a aprovechar toda esa experiencia que adquirimos al ganar la medalla de oro en el equipo mixto", señaló Alberto Fernández en la rueda de prensa telemática que dio el equipo español de tiro olímpico antes de arrancar la competición. El madrileño bromeó con la idea de que ya nadie les podrá quitar el récord olímpico que lograron el Tokio tras desaparecer del programa olímpico la modalidad de equipos mixtos. "Además nos vamos a quedar de por vida con el récord olímpico", añadió entre risas el tirador español.

En la misma línea se pronunció Fátima Gálvez, que destacó el grado de experiencia con el que afrontarán esta nueva cita olímpica: "Nos tememos que quedar con que ganamos una medalla, y que esa ya no nos la pueden quitar, con que tenemos un récord olímpico y, sobre todo, con que tenemos el bagaje, Alberto lleva cinco Juegos y yo cuatro, y la experiencia más que suficiente para hacer una buena competición", indicó Gálvez.

Alberto Fernández, en competición durante los Juegos de París 2024 Reuters

Alberto y Fátima están acompañados, esta vez, en esta experiencia por la tarraconense Mar Molné, de 22 años, y el conquense Andrés García, de 20, que debutan en unos JJOO. Andrés concluyó este lunes la jornada con 71 aciertos de 75, víctima de tres errores en la primera ronda y de otro en la segunda, aunque en la tercera se mostró infalible. Tendrá que hacer dos series perfectas este martes para meterse en la final.

En cuanto a Alberto Fernández, este sumó 72 aciertos de 75 después de comenzar con dos errores seguidos. Hizo pleno en la segunda tanda y en la tercera volvió a malograr uno de sus tiros, lo que le obliga a no fallar cuando se complete la manga clasificatoria con los últimos 50 platos. Lideran la clasificación, con 74 platos, el sueco Rickard Levin-Andersson y el australiano James Willett, mientras que hasta el décimo clasificado, el turco Oguzhan Tuzun, aparecen con 73.

"Trabajamos como profesionales, pero no lo somos" Alberto Fernández, tirador olímpico

La ilusión acompaña a los tiradores españoles, que han trabajado mucho en este ciclo olímpico de tres años. Sueñan con colgarse algún otro metal tras aquel histórico oro de Tokio, aunque lo que vino para ellos después fue algo que ellos -y seguramente nadie- no esperaban.

"Trabajamos como profesionales, pero no lo somos", denunció Alberto Fernández en rueda de prensa antes del inicio de los Juegos Olímpicos. "No cobramos por tirar al plato. En el otro lado, por ejemplo, está Italia y creo que tenemos más mérito al no contar con ayudas siendo profesional", añadió.

Días antes, su compañera Fátima dejaba unas declaraciones parecidas en una entrevista con el diario MARCA: "A nivel de reconocimiento, mi oro ha pasado sin pena ni gloria. No se ha hecho el reconocimiento de lo que se merece esa medalla. No ha salido ningún patrocinador, sólo tengo OK Mobility", decía.

Alberto, que llegó a trabajar llevando una furgoneta como repartidor, tiene una empresa que vende productor relacionados con el tiro y que cuenta con una escuela. También estudia un máster de periodismo deportivo en la UCAM. Además, su otra pasión es su grupo de música, 'Los Geiperman', con el que lleva dando conciertos más de una década. Fátima, que hizo la carrera de enfermería por si algún día tenía que opositar, también está haciendo un curso de psicología en la UCAM.

Esa es la realidad del tiro olímpico español, sin ese profesionalismo que seguro ayudaría a contar con más éxitos deportivos. Alberto y Fátima, dos oros para la historia, buscan en París engrandecer su palmarés, básicamente, por amor a su arte.