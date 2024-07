Rafa Nadal solventa con éxito su debut ante Fucsovics y se medirá a Djokovic en la segunda ronda de los Juegos

Rafa Nadal vuelve a rugir en la Philippe Chatrier. El tenista español, que puso en el aire su participación en el cuadro individual de los Juegos, confirmó finalmente su presencia y derrotó a un combativo Fucsovics en tres sets (6-1, 4-6, 6-4) para sellar el pase a la segunda ronda del torneo. [Así hemos vivido la victoria de Nadal frente a Fucsovics].

Un partido complicado. Un choque en el que el tenista balear sorprendió a todos con un primer set formidable donde apenas dejó opción a su rival y en el que vio como se le complicaba la vida con la reacción de Fucsovics en la segunda manga. Finalmente, acabó cerrando el partido en un tercer set donde volvió a ofrecer su mejor versión.

Pero tampoco fue coser y cantar. Nadal vio como se le complicaba la faena con tres bolas de break para Fucsovics. Sin embargo, emergió ahí su figura de gran ganador. Levantó la delicada situación. Levantó también al público de la Philippe Chatrier y lanzó el puño al aire celebrando un juego que acabó siendo vital.

Se mantuvo firme en su saque en los juegos restantes y precintó una victoria que le emparejará con Djokovic en la siguiente ronda. Un duelo titánico entre dos de las mayores leyendas del tenis mundial.

Duro de roer

Nadal solventó con éxito su debut, pero no todo fue coser y cantar. Eso parecía que iba a ser en el primer set donde se vio a un Rafa excelso en sus golpes y maniatando por completo a Fucsovics. El húngaro no sabía que hacer sobre la pista central y no le quedó otra que aguantar el chaparrón. Media hora de juego y ya había perdido el primer set.

