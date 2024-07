Nadal siembra dudas sobre su continuidad en los JJOO: "Me parece una barbaridad"

Rafael Nadal ha dejado en el aire su participación en el cuadro individual de los Juegos Olímpicos de París 2024 tras conocer su horario para el próximo partido. Nadal, quien debutó con una notable victoria en dobles junto a Carlos Alcaraz, se mostró sorprendido y molesto al enterarse de que debía volver a la pista al día siguiente a las 14:00 horas, solo unas horas después de haber terminado su encuentro de dobles cerca de las 22:00.

"Ha sido un partido difícil, hemos disfrutado pero también sufrido por momentos," expresó Nadal, reflejando la intensidad del encuentro que él y Alcaraz jugaron contra los argentinos González y Molteni.

La pareja española se impuso con un marcador de 7-6, 6-4 en un enfrentamiento que Nadal calificó como "de máximo nivel" ante una "pareja muy consolidada, de las mejores del mundo."

Sin embargo, la alegría por la victoria en dobles se vio empañada por la incertidumbre sobre su participación en individuales. Nadal debía enfrentarse al húngaro Fucsovics en el segundo turno de la Philippe-Chatrier, alrededor de las 14:00.

Al ser informado de este horario, Nadal no ocultó su sorpresa y desacuerdo. "¿A las 14:00 juego? No entiendo el horario, me parece una barbaridad siendo las diez de la noche jugar mañana a las dos", declaró en la Cadena Ser, evidenciando su descontento con la programación de los partidos.

Nadal y Alcaraz, durante su debut en dobles en los Juegos Olímpicos. REUTERS

Esta situación ha generado dudas sobre si Nadal decidirá competir en el cuadro individual o priorizará su bienestar físico. "No sé si jugaré mañana, lo tengo que valorar con mi equipo. A veces menos es más", añadió, subrayando la necesidad de tomar una decisión prudente.

Nadal explicó que evaluaría la situación con su equipo antes de tomar una decisión final. "Tendré que volver a la villa y hablar con el equipo, tomaré la decisión que crea más adecuada para tener opciones de conseguir resultados para España," concluyó, dejando en el aire su presencia en el próximo encuentro individual.

La tensión entre la programación de los partidos y el rendimiento físico de los atletas es un tema recurrente en eventos deportivos de alto nivel. En este caso, la respuesta de Nadal refleja la realidad de los desafíos que enfrentan los deportistas al tener que equilibrar su deseo de competir con la necesidad de preservar su salud y rendimiento a largo plazo.