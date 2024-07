Enmanuel Reyes y su 'profecía' para acabar con la maldición olímpica del boxeo: "Vamos a sacar tres medallas"

El boxeo español está convencido de que este es el año para romper la racha sin ganar una medalla olímpica. El último en colgarse un metal fue el ahora seleccionador Rafa Lozano, bronce en Atlanta 1996 y plata en Sídney 2000, y sus pupilos -entre ellos su hijo- quieren recoger el testigo. Enmanuel Reyes Pla (La Habana, Cuba; 1992) es uno de los claros candidatos para conseguirlo.

Enmanuel se quedó cerca en sus primeros JJOO, los de Tokio, a una victoria de las medallas. Se lo privó quien fuera su compatriota, el cubano Julio César La Cruz, con mucha tensión entre ambos y polémica de por medio en el combate. Tres años más tarde, más maduro, y con un bronce mundial y una plata europea en su palmarés, 'El Profeta' está listo para el asalto olímpico.

Su crecimiento personal se ve correspondido también en el resto del equipo. El boxeo español se presentó en Tokio 2020 con cuatro clasificados, la mejor marca desde Barcelona 92, y en París 2024 subió la apuesta hasta seis: Laura Fuertes -la primera boxeadora española olímpica-, Rafa Lozano Jr, José Quiles, Oier Ibarretxe, Ayoub Ghadfa y el mencionado Enmanuel.

"Las sensaciones son buenas. Hemos tenido una buena preparación y el equipo completo llega en la mejor forma deportiva a estos Juegos Olímpicos", dice Enmanuel Reyes en conversación con EL ESPAÑOL desde París. "Yo creo que tres medallas sacamos. Estamos bien para eso y mucho más, si Dios quiere", se atreve a pronosticar con su fe siempre por delante.

'El Profeta' se enfrentará al chino Han Xuexhen este domingo 28 de julio, a las 12:04 horas. Se trata de un boxeador que fue plata en los Juegos Asiáticos de 2022. Venciendo esta pelea se enfrentaría, en una pelea por ser medallista, al vencedor del duelo entre el belga Victor Schelstraete, bronce en el Mundial de 2021, y el saomano Ato Plodzicki-Faoagali.

Enmanuel Reyes derriba a Vassiliy Levit en un combate durante los JJOO de Tokio 2020 Reuters

Después, ya en semifinales y con la medalla de bronce asegurada, le podría esperar el cubano La Cruz, quien le privó de obtener metal en Tokio en una ajustada pelea de la que los jueces dieron perdedor al boxeador español. "Hubo cosas que no fueron entendibles", decía hace tres años a este mismo diario sobre aquella pelea. Enmanuel ya ha pasado página y sólo se centra en el boxeo.

"Bueno, Tokio ya pasó. Ya eso está en el pasado y ahora me enfoco en París y lograr la medalla de oro, con el favor de Dios. Esto es boxeo y hay un sorteo, claro que se puede dar una revancha, pero hay más boxeadores. No sólo él. Me preparé para todos", dice sobre la posibilidad de volver a verse las caras con La Cruz en otros JJOO.

"Quiero colgarme el oro olímpico y estar en la historia olímpica, como el 'profesor' Rafa Lozano" Enmanuel Reyes

No tiene dudas Enmanuel que este va a ser su torneo. Sólo piensa en ganar el oro, un metal que el deporte español jamás ha conquistado en el boxeo olímpico: "Es lo que quiero, con el favor de Dios. Colgarme el oro olímpico y estar en la historia olímpica, como el 'profesor' Rafa Lozano. Para esto he entrenado, ya estamos aquí y ahora, con el favor de Dios, toca trabajar duro este tramo del camino que falta para conseguirlo", asevera a EL ESPAÑOL.

Por último, manda un mensaje a todos los púgiles que se le puedan cruzar en su camino hacia las medallas: "Yo siempre me he sentido favorito. Mi mayor rival soy yo mismo, no me preocupan los demás. ¡Que se preocupen ellos! Yo saldré siempre a por la victoria y arriba en el cuadrilátero sólo está en mi mente la victoria". Palabra de 'El Profeta'.

También debuta Laura Fuertes

La primera boxeadora española en competir en unos Juegos Olímpicos, Laura Fuertes (50kg), se enfrentará en su debut a la mexicana Fátima Herrera también este domingo (17:06 horas). Lo hará en la ronda de los dieciseisavos de final, por lo que tendría que vencer otros dos combates más para lograr su objetivo de ganar una medalla.

En un camino difícil, ya que, en caso de vencer su primer combate, la púgil asturiana se enfrentaría a una de las grandes favoritas a la medalla de oro: la turca Buse Naz Cakiroglu.

Los integrantes de la selección española de boxeo en París 2024

Quien ya debutó es Oier Ibarretxe (63,5kg), con derrota contra el kazajo Bazarav Uulu Mukhammedsabyr en su debut olímpico.

El lunes será el turno de Ayoub Ghadfa (+92kg) contra el kazajo Kamshybek Kunkadayev, bronce en Tokio 2020 y doble plata mundial. De vencer, se enfrentaría para atar las medallas contra el ganador de la pelea entre el británico Delicious Orie y el armenio Davit Chaloyan, plata en el Mundial de 2021; eso sí, Ayoub le venció en el último europeo.

El martes le tocará a Rafa Lozano Jr (-51kg). El hijo del seleccionador nacional y doble medallista olímpico, Rafa Lozano, se estrenará en París contra el australiano Yusuf Chothia, campeón de Oceanía, el martes 30. La buena noticia para el boxeador español de tan solo 20 años es que dos victorias le permitirían emular ya a su padre y colgarse una medalla en los JJOO.

El último en debutar será José Quiles (57kg), que se enfrentará al kazajo Makhmud Sabyrkhan el miércoles. Le espera un camino difícil a pesar de ser cabeza de serie, ya que su primer rival ha sido oro y plata, respectivamente, en los dos últimos mundiales de boxeo. Además, si Quiles supera su primer combate, en los cuartos de final le esperaría uno de los grandes favoritos, el uzbeko Abdumalik Khalokov, oro en el último Mundial.