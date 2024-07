Remco Evenepoel habla alto y claro sobre la crono de París 2024: "Hay muchos agujeros en el asfalto"

El ciclismo en ruta colgará este sábado sus primeras medallas en los Juegos Olímpicos. Tanto la contrarreloj masculina como femenina prometen emociones fuertes y dejarán a los primeros campeones olímpicos sobre dos ruedas de París 2024, aunque el recorrido está levantando cierta polémica.

Uno de los principales aspirantes a conseguir la medalla de oro en la categoría masculina como es Remco Evenepoel ha sembrado las dudas sobre el estado de las carreteras. El belga, que partirá a las 17:21 como último corredor en tomar la salida, ha criticado el estado del asfalto por el que transcurrirá el recorrido.

En declaraciones para la cadena de televisión RTBF, Evenepoel, de sobra conocido por no callarse nunca nada de lo que piensa, mostró su malestar: "Comparado con la última contrarreloj del Tour de Francia, es una crono diferente. Los primeros y últimos cinco kilómetros no son las mejores carreteras, desgraciadamente. Hay muchos agujeros en el asfalto. No es demasiado genial para rodar con una bicicleta de contrarreloj", aseveró.

Sin embargo, no todo fueron críticas para el recorrido, sino que también encontró puntos fuertes donde además espera marcar la diferencia en su pelea por la medalla de oro: "Es super rápido, las curvas son muy rápidas también. Una alta velocidad y mantener la posición son mis mejores cualidades en una contrarreloj, así que estoy contento", comentó en el plano positivo.

Por otra parte, también habló sobre las altas probabilidades de lluvia que dan para este sábado en la disputa de la contrarreloj, algo que condicionaría por completo la carrera: "Eso será lo más peligroso, porque como el recorrido es super rápido y también las curvas, pienso que algunos corredores querrán asumir riesgos porque las diferencias no van a ser muy grandes. Los riesgos pueden pagarse caros en una curva, así que veremos".

Bajas posibilidades españolas

Esta contrarreloj masculina no es, a priori, una de las pruebas donde más opciones vayan a tener los españoles. El único representante nacional en esta modalidad será Oier Lazkano, que tomará la salida a las 16:42 horas, pero que no está entre el abanico de favoritos.

En un principio fue Juan Ayuso el designado para representar a España en esta contrarreloj, algo que le daba más opciones de alcanzar una medalla, pero renunció tras su enfermedad en el Tour de Francia y el del UAE Team tan sólo participará en la prueba de ruta precisamente junto a Lazkano y a Alex Aranburu.

Al margen de Remco Evenepoel, aparecen otros dos grandes aspirantes a conseguir la medalla de oro en la contrarreloj individual masculina de este sábado en París. Se trata del británico Joshua Tarling, vigente campeón de Europa contrarreloj, y del italiano Filippo Ganna, dos veces campeón del mundo en esta modalidad.

Sin embargo, la posible aparición de la lluvia podría cambiar mucho las previsiones y darle opciones a otros corredores que sobre el papel parten en un segundo escalón. Ahí, otros ciclistas como Wout Van Aert, Stefan Bissegger o Tobias Foss podrán encontrar una ventana a la sorpresa.