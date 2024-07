Pau Cubarsí se sincera sobre su problema con el castellano: "He hablado catalán toda mi vida, Arnau tampoco sabe"

España debutó en el torneo olímpico de fútbol masculino con victoria antes Uzbekistán (1-2) en un partido en el que la Selección sufrió más de lo previsto. Uno de los protagonistas del encuentro, aunque no para bien, fue el joven defensa del FC Barcelona, Pau Cubarsí, que se estrenaba con España en un gran torneo.

El central no tuvo una buena actuación y fue señalado como uno de los responsables del sufrimiento tras ser sustituido en el descanso tras haber cometido un penalti y recibido una amarilla.

Un Cubarsí que es el futbolista más joven de los Juegos Olímpicos, seguido por el argentino Claudio Echeverri, de 18 años, y cuya meta estaba en Los Ángeles 2028, pero su precocidad le hizo estar en París 2024 e incluso quedarse a las puertas de disputar la Eurocopa con la selección española absoluta. Pau ha vuelto a centrar todas las miradas al explicar sus problemas a la hora de conceder entrevistas en las que tenga que hablar en español.

"Cuando la entrevista es en castellano se me complica bastante porque he hablado toda la vida en catalán, pero voy practicando y ya me sale un poquito más solo, más fluido", confesó, antes de bromear sobre un compañero que enfrenta el mismo problema.

"Arnau [Tenas] no sabe hablar castellano tampoco y me criticaba a mí", comentó entre risas, señalando al portero, quien afirmó saber más francés que castellano, lo que demostró ante los micrófonos.

Un debut no soñado

Pau Cubarsí no tuvo su mejor debut en unos Juegos Olímpicos de París que, por edad, no le esperaban. Sin embargo, fue titular en el primer partido de España, cumpliendo un sueño que terminó con mal sabor de boca al ser sustituido al descanso después de cometer un penalti y ver una cartulina amarilla en los primeros instantes.

Para el estreno contra Uzbekistán, Santi Denia apostó por dos centrales diestros, Eric Garcia y el propio Cubarsí, aunque el técnico acostumbra a jugar con un central zurdo; en este caso, un Jon Pacheco que vio la primera parte desde el banquillo.

Una pareja de centrales que no estuvo contundente desde el principio del encuentro, aunque en el caso de Eric tiró de recursos y su ya dilatada experiencia para imponerse en los duelos a un Eldor Shomurodov más corpulento.

No fue así en el caso de Cubarsí, quien en el minuto 7 se confió, erró en la salida de balón y cometió una falta sobre Jasurbek Jaloliddinov que le costó la cartulina amarilla.

En una España a la que le costó la salida de balón, sobre todo en la primera mitad, Cubarsí no pudo aprovechar una de sus grandes cualidades, como es jugar desde atrás.

Pero, sobre todo, quedó expuesto en el penalti que cometió sobre Muhammadkodir Hamraliev, quien, eso sí, con un ligero agarrón, se fue al suelo cuando el balón estaba ya lejos de su zona de actuación.

Sin embargo, el colegiado mauritano Beida Dahane señaló penalti y rápidamente Santi Denia mandó calentar a Jon Pacheco, para volver a su plan habitual de jugar con un central zurdo como central por la izquierda.

Cambiado al descanso, Pau Cubarsí no pudo aprovechar al 100% su estreno en unos Juegos Olímpicos en los que se ganó el puesto tras tirar la puerta abajo con 17 años en el Barcelona, jugando en Liga y Liga de Campeones.