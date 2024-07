Los JJOO de París, la última parada para muchas estrellas del deporte: de Nadal a Murray o Batum

Los Juegos Olímpicos son un evento sin parangón. Es así desde su creación y seguramente siga siendo así por los siglos de los siglos. Es cierto que depende del deporte, pero para cualquier atleta estar en una cita olímpica es uno de los momentos más emotivos de toda su carrera y por eso la acumulación de estrellas es tan alta que deslumbra.

París 2024 será el debut olímpico para muchos de los que ya están en la Villa Olímpica, pero también supondrá la última participación en unos Juegos para otros tantos. Deportistas de renombre, de los que durante los últimos años han regalado momentos mágicos al deporte y que ya son absolutas leyendas de sus respectivas disciplinas, verán de cerca en Francia por última vez los anillos olímpicos.

LeBron James, Rafa Nadal, Andy Murray, Saúl Craviotto o incluso Simone Biles son algunos de los nombres que aparecen en el listado de un adiós definitivo o una posible despedida de los Juegos Olímpicos. No son moco de pavo precisamente, porque estamos hablando de algunas de las figuras más relevantes de los últimos tiempos, y París puede tener el privilegio de despedirles por todo lo alto.

LeBron James, en un entrenamiento con Estados Unidos en París. REUTERS

Algunos de ellos han confirmado ya al 100% que no volverán a disputar unos Juegos Olímpicos en su carrera deportiva. Es el caso de Andy Murray, que se retirará al final de la temporada. Para otros, aunque no tengan fecha fijada de su adiós a la actividad deportiva, es la propia naturaleza la que, por edad, empuja a pensar en ello.

En cualquier caso, París será un lugar que quedará para siempre ligado a la historia personal de algunas de las grandes estrellas del deporte, y si consiguen decir adiós a los Juegos Olímpicos con una medalla colgada al cuello, la cita tendrá un valor todavía más sentimental.

Rafa Nadal

El mito del tenis español está ante sus últimos coletazos como tenista profesional. Aunque no lo ha confirmado al 100% y no se descarta que pueda ir un poco más allá, hay muchas posibilidades de que esta sea su última temporada en activo. Lo que es seguro es que no llegará a otros Juegos Olímpicos por el desgaste que sufre su cuerpo, y por eso la pareja que forma con Carlos Alcaraz ha generado tanta expectativa.

Rafa Nadal, en rueda de prensa en los JJOO de París 2024 EFE

Andy Murray

El rey de los Juegos Olímpicos si hablamos de tenis en los últimos años. Fue campeón olímpico en Londres 2012 y en Río 2016, así que puede presumir de tener dos medallas de oro en su haber. Llegó a ser número 1 del ranking ATP pero las lesiones terminaron por lastrarle. Recientemente confirmó que colgará la raqueta cuando se termine la temporada, así que serán sus últimos Juegos.

Nicolas Batum

A sus 35 años, el francés va a disputar sus últimos Juegos Olímpicos. Ya lo anunció hace unos meses, que después de la cita de París 2024 colgaría las botas para siempre. Uno de los jugadores franceses más importantes de la historia del baloncesto que sueña con decir adiós con una medalla al cuello.

LeBron James

Un auténtico ídolo del baloncesto y del deporte mundial que va a vivir su última cita olímpica. Con 39 años a sus espaldas sigue siendo uno de los tipos más temibles en una cancha, y además es el gran líder del Dream Team de Estados Unidos. Todo lo que no sea sacar el oro para los estadounidenses será una gran decepción, así que LeBron quiere decir adiós por todo lo alto.

Nikola Karabatic

Va a poder decir adiós a unos Juegos Olímpicos en casa, así que no hay mejor cierre que ese. Este mito del balonmano dice adiós a su carrera deportiva una vez que se terminen los Juegos Olímpicos. Oro en Pekín, Londres y Tokio, y plata en Río, su carrera olímpica es inmaculada y quiere ponerle el broche de la mejor manera posible.

Simone Biles

Esta auténtica estrella de la gimnasia vuelve en plena forma a unos Juegos Olímpicos. Tras el calvario que pasó en Tokio, donde alegó problemas de salud mental y se retiró de la competición, busca resarcirse a un gran nivel en París. A sus 27 años puede que esté ante su última cita olímpica debido a la corta vida deportiva de las gimnastas.

Simone Biles durante los Juegos Olímpicos de Tokio. EUROPA PRESS.

Mikkel Hansen

Otro mito del balonmano que dice adiós esta temporada y que vivirá en París su último encuentro con los anillos olímpicos. A sus 36 años ha decidido poner fin a su carrera deportiva y deja un larguísimo palmarés en el que se incluye el oro en Río 2016 y la plata en Tokio 2020. Dinamarca le echará de menos.

Julio César de la Cruz

El boxeador cubano puede estar ante sus últimos Juegos Olímpicos. Con 34 años es todo un veterano y una de las figuras más reconocidas de los últimos años en este tipo de citas. Oro en Río y también en Tokio, ahora buscará en París su tercera corona consecutiva en sus cuartos JJOO. Puede que después no tenga más oportunidades de regresar a unos Juegos dentro de cuatro años.

Rudy Fernández

Rudy se va a despedir con el honor de ser el único jugador de baloncesto de toda la historia en disputar seis ediciones de los Juegos Olímpicos. Un tipo más que curtido en estas batallas verá en París su última parada después de anunciar su adiós tras una carrera plagada de éxitos.

Saúl Craviotto

A sus 39 años va a disputar sus quintos Juegos Olímpicos. Es uno de los deportistas olímpicos españoles más laureados de los últimos tiempos porque desde Pekín 2008 ha sacado medallas para España de manera ininterrumpida, dos oros entre ellas. Parece que está en la recta final de su carrera y será complicado que pueda llegar a Los Ángeles.