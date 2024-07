Ana Peleteiro vuelve a hablar alto y claro sobre el racismo y hace público un mensaje directo de Instagram

Ana Peleteiro, la destacada atleta española y una de las grandes esperanzas para lograr una medalla en París 2024, ha vuelto a ser objeto de comentarios racistas en las redes sociales, una situación que ha provocado un contundente mensaje en Instagram por parte de ella.

A pocos días de comenzar su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, Peleteiro, quien está inmersa en su preparación, ha alzado su voz contra el acoso racista que recibe de manera frecuente en las redes.

Peleteiro, ha destacado este año dentro y fuera de las pistas. Logró ser campeona de mundo en los Mundiales de Glasgow en pista cubierta el pasado junio con un salto de 14,85 metros, todo esto, un año y tres meses después de dar a luz a su primera hija, Lúa. La gallega se ha convertido en una atleta referente, un ejemplo de conciliación y superación y además una activa defensora contra racistas e intolerantes.

La atleta ha usado sus redes sociales para denunciar los ataques racistas que recibe. Hace unas semanas, compartió una publicación en Instagram luciendo la equipación oficial de la selección española de atletismo. Inmediatamente, se encontró con comentarios racistas. "Continúan dejando mensajes de odio y desprecio cada vez que subo cualquier tipo de vídeo con la ropa de mi selección", explicó la atleta.

Recientemente, estos comentarios e insultos volvieron a aparecer en una de sus publicaciones en los stories de Instagram. Peleteiro compartió una imagen haciendo referencia al bronceado que estaba adquiriendo debido a los duros entrenamientos bajo el sol. Un usuario respondió: "A ti el moreno no se te ve".

Publicación de Ana Peleteiro

La respuesta de Peleteiro fue contundente. Compartió un vídeo mostrando las marcas del sol en su piel y comentó: "¿Se lo explicáis vosotros o con este vídeo no es suficiente? No es la marca de moreno que me gustaría, pero sí la que se crea por entrenar bajo el sol durante todo el verano con un solo objetivo. La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia".

Peleteiro no es ajena a este tipo de ataques. La atleta española es una de las grandes opciones de España para conseguir medalla en los próximos Juegos Olímpicos de París. Sin embargo, a pesar de su éxito, sigue siendo cuestionada y atacada en las redes sociales por su color de piel, por ser mujer y por haber sido madre recientemente.

A lo largo de su carrera, Peleteiro ha recibido innumerables críticas, especialmente de carácter racista, que no cesan a pesar de sus denuncias. Estos ataques han llevado a la atleta a un punto de hartazgo, lo que la ha llevado a responder públicamente y de manera firme.

Nace Lúa, la primera hija en común de Ana Peleteiro y Benjamín Campaoré AGENCIAS

Ana Peleteiro se enfrenta a un desafío no solo en el ámbito deportivo, sino también en el personal, al tener que lidiar con el racismo en su vida diaria. A pesar de esto, sigue enfocada en su objetivo: alcanzar el oro olímpico en París. Con la lesión de Yulimar Rojas, la reina actual del triple salto, las opciones de Peleteiro han aumentado considerablemente.

El próximo 3 de agosto, Ana Peleteiro debutará en el Estadio Olímpico de París, con la esperanza de traer alegrías a España. Su determinación y talento la han llevado lejos, y a pesar de los comentarios negativos, mantiene su mirada fija en el oro olímpico. "La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia", concluyó Peleteiro en su mensaje, dejando claro que no se dejará vencer por el odio y el racismo.

En un momento crucial de su carrera, Ana Peleteiro sigue demostrando su fortaleza tanto dentro como fuera de la pista, luchando no solo por medallas, sino también por un mundo más justo e igualitario.