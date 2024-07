La vida ha variado demasiado su curso para Javier Gómez Noya a lo largo de los últimos años. El mejor triatleta español de la historia ha dejado atrás tiempos extraños en los que, por obligación, tuvo que despedirse de lo que era su rutina: competir.

Después de superar el covid, varias lesiones posteriores y soplar las 41 velas de su tarta, Gómez Noya mantiene la ilusión cuando habla del triatlón en general y el español en los Juegos Olímpicos en particular.

"Posiblemente sea mi último año compitiendo", asegura durante su conversación con EL ESPAÑOL. "Voy año a año, ahora mismo estoy muy contento con mi situación. A nivel deportivo he pasado por rachas mejores. La primera carrera del año no la pude hacer por enfermedad, la segunda tampoco por el fallecimiento de mi madre y la tercera no salió cómo me hubiera gustado. Han sido unos años complicados a nivel mental. No he tenido la continuidad que me hubiera gustado", añade.

Gómez Noya, durante su entrevista con EL ESPAÑOL. DAVIDA MORALES.

La carrera de Noya ha estado plagada de éxitos que ahora sueñan con alcanzar la generación que viene detrás. Cabe recordar que en París debutarán tres triatletas masculinos. "Veo un equipo muy potente y del que estoy muy orgulloso. Es cierto que los chicos son debutantes, pero a la vez tienen mucha experiencia internacional. No son favoritos a medalla, pero un buen día pueden conseguir un gran resultado", analiza.

Con Javier Gómez Noya enfocado en las pruebas de larga distancia, Mario Mola desaparecido en todo el ciclo y más centrado en el atletismo y Fernando Alarza retirado para labrarse una carrera como bombero, ha llegado el turno de otra hornada de triatletas. Antonio Serrat Seoane (12º del ranking, 29 años), Roberto Sánchez Mantecón (23º, 28 años) y Alberto González (30º, 26 años) serán los representantes masculinos españoles en París.

Gómez Noya posa para EL ESPAÑOL. DAVIDA MORALES.

"Están en una buena posición porque no tienen la presión de otros y tienen la capacidad para hacer una buena carrera y, de entrada, una buena situación para llegar a los Juegos Olímpicos. No cuentan con la presión que podíamos contar Mario Mola o yo en su momento y eso hace las cosas más sencillas. Tienen la capacidad para hacer una buena carrera. La transición es buena. Evidentemente, no podemos exigirles que ganen ocho mundiales en diez años como hicimos Mola y yo porque no es lo normal", destaca Noya a este periódico.

En la selección femenina repite experiencia olímpica la extremeña Miriam Casillas, 43º en Río y 21ª en Tokio, y la barcelonesa Anna Godoy, que no terminó la prueba en Japón. "Las chicas tienen más experiencia. Anna ha estado ante el mejor año de su carrera deportiva, por lo que es capaz de todo. Y Miriam es muy buena corredora en competiciones importantes. Tengo mucha confianza en ellas", detalla.

Los noveles en eventos de estas magnitudes, como Antonio Serrat, no han competido en unos Juegos, pero se imaginan el ambiente que se van a encontrar tras haber participado en anteriores ciclos olímpicos junto a Noya y Mola, entre otros triatletas. Entre los consejos que más se repiten, uno se reproduce por encima del resto. 'Preparar y afrontar los Juegos como una competición más del alto nivel'.

Noya asiente cuando EL ESPAÑOL le comenta dichos intangibles. "La diferencia entre unos Juegos y otra competición la marca lo que le rodea porque técnicamente es lo mismo. Compites contra la misma gente en un circuito y formato conocido, pero la presión y repercusión sí es diferente. Tienen que estar tranquilos y centrar únicamente en el rendimiento y llegar sanos. Deben olvidarse un poco de todo el circo exterior que rodea a unos Juegos. Veo a los chicos, que son los debutantes, muy ilusionados. Les digo que no miren mucho las redes sociales porque se volverán locos", aconseja Noya.

El triatlón olímpico se disputará en torno al río Sena y el Puente Alejandro III de París. La prueba masculina se correrá el martes 30 de julio y la femenina, el miércoles 31, mientras que el relevo mixto se correrá el lunes 5 de agosto. Todas comenzarán a las ocho de la mañana para evitar el calor. A Gómez Noya y su renovada vida le tocará ver los toros desde la barrera. El mejor triatleta español de la historia da el relevo.