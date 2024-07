Matthew Dawson, el jugador de hockey australiano que se ha amputado un dedo para poder competir en los Juegos

Todavía no han comenzado los Juegos Olímpicos de París y ya cuentan con la historia inverosímil del certamen. La protagoniza Matthew Dawson, un jugador australiano de hockey que ha tomado una de las decisiones más trascendentales de su vida para poder hacer realidad su sueño y competir este verano en la capital gala.

Dawson, deportista de 30 años, sufrió una lesión en el dedo anular de su mano derecha durante su preparación para los Juegos. Los plazos de recuperación establecidos por los médicos chocaban frontalmente en fechas con la cita parisina, por lo que su presencia se encontraba en la cuerda floja. Con este contexto, los médicos le dieron a elegir entre dos opciones.

O bien descansar para recuperarse de la mejor manera posible, o amputarle la punta del dedo para que pudiera competir en París. Desconozco que elección hubieran tomado ustedes, pero Dawson decidió la segunda. "No tuve mucho tiempo para tomar una decisión", declaró el defensa a la cadena australiana 7News antes de viajar a Francia.

"Tomé la decisión, llamé a mi mujer y me dijo: 'No quiero que tomes una decisión precipitada'. Pero creo que tenía toda la información que necesitaba para tomar una decisión no sólo para jugar en París, sino para la vida después y para darme la mejor salud", añadió.

La noticia llegó a oídos de Colin Batch, seleccionador australiano que quedó impresionado por la decisión de su jugador. "La mejor forma de recuperarse era simplemente cortarse el extremo del dedo, así que eso es lo que decidió hacer. No es algo que un entrenador pueda decidir por un jugador. Todo el mérito es de Matt, está claro que quiere jugar en París. No estoy seguro de que yo lo hubiera hecho, pero él lo ha hecho, así que genial", se sinceró.

Dawson optó por la amputación al considerar que ese proceso de recuperación si le permitiría competir en los Juegos Olímpicos sin mayores dificultades. Será su tercera cita olímpica tras Tokio 2020, donde se le resistió el oro y se colgó la plata y Río 2016. Australia iniciará el asatlo a la presea dorada ante Argentina.

Finalmente, Dawson tendrá billete para los juegos olímpicos y viajará con Australia para un nuevo intento de conquistar la cima del podio. Buscará el oro, aunque en esta ocasión sin la parte superior de su dedo anular, pero con la intención de que el sacrificio hecho valga la pena.