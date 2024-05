Diego Botín, alejado de la tradición de su apellido y estrella española en los JJOO: "Vamos a por el oro"

Diego Botín (Santander, 1993) es alegre y comprometido. Marcado por su apellido, se alejó de la banca y supo encontrar su propio camino dentro del mundo del deporte. No es un deportista cualquiera, con trabajo, esfuerzo y mucha dedicación se han convertido en uno de los regatistas favoritos para traer el oro a España en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024.

Pasa más tiempo en el mar, que en tierra firme. Vive anclado a sus raíces. Se define como una persona apasionada y persistente, dispuesta a afrontar todos los retos que se interpongan en su camino.

Lidera el equipo de SailGP España, equipo que tiene el récord de ser el más joven en participar en la competición hasta el momento. Es capitán de una tripulación que cuenta con atletas olímpicos y campeones mundiales de vela, y su mejora ha sido exponencial desde el inicio de temporada.

El equipo incluye talentos de navegación de primer nivel, incluido su compañero para los JJOO en la categoría de 49er y trimmer Florian Trittel, el controlador de vuelo Joel Rodríguez, la táctica y pulidora Joan Cardona y la estratega Nicole van der Velden. Además de María Cantero, Paula Barceló, Bernardo Freitas, Stewart Dodson y Joel Rodríguez.

El equipo obtuvo su primera victoria en el evento de la temporada 4 en Los Ángeles, que marcó el vigésimo día de Botín al volante. Recientemente pudieron subirse a lo más alto del podio en Bermudas y buscan el próximo fin de semana del 31 de mayo al 2 de junio en Canadá, Halifax, repetir triunfo.

El español ya ha competido en los Juegos de Río en 2016, quedando en novena posición de la general, y en los de Tokio en 2020, quedando en un meritorio cuarto puesto. Ahora combina su carrera hacia los Juegos Olímpicos de París 2024 junto con la competición SailGP. Una tarea que requiere total dedicación, y que a veces puede ser extenuante. Algo digno de admirar. Solo queda un último sprint antes del gran acontecimiento, y desde EL ESPAÑOL solo podemos desearle las mayores de las suertes.

¿Por qué la vela? ¿Qué te atrajo de este deporte?

Es un poco una afición familiar heredada. (Ríe). Mi padre tenía un barco y le interesaban las regatas oceánicas en solitario, cuando yo era pequeño, tendría cuatro o cinco años. Además, el hecho de vivir en Santander, cerca del mar y ver los barcos en la bahía siempre me llamó a practicar este deporte.

Soy un apasionado del mar. A la vez que empecé a navegar, también empecé a surfear, porque tenemos la suerte aquí en el norte de España de poder disfrutar de condiciones perfectas para nuestros deportes. Últimamente estoy muy ocupado y no tengo tiempo para ello, pero siempre que tengo un rato libre intento coger la tabla y surfear un poco.

¿Cómo es el día a día de un regatista profesional?

Antes de pensar en el entrenamiento del día a día hay que tener en cuenta que, por ejemplo para preparar unos Juegos Olímpicos o cuando empieza un nuevo ciclo, hay una parte muy fuerte de planificación. En este caso hace cuatro años que nos sentamos y empezamos a planificar desde los Juegos para atrás. En función de los objetivos a conseguir, se planifican las temporadas.

Si tuviese que definir un día normal para nosotros sería levantarnos relativamente pronto y hacer nuestra rutina de preparación física y mental. En tierra hacemos nuestros 20-30 min de ejercicio sin parar, seguidos de una rutina de estiramientos, y una sesión de meditación. Después nos preparamos para ir al agua, cogemos todo el material y hacemos nuestra sesión, ya sea de técnica, de velocidad o dependiendo un poco de las condiciones y de la época en la que nos encontremos. Por último, analizaríamos ese entrenamiento.

Todo el día pensando en el mar realmente, es una dedicación total.

En estos momentos estás preparándote para los Juegos de París 2024, y a la vez tienes que compaginar los campeonatos de Sail GP. Dos objetivos muy exigentes. ¿Cómo gestionas todo?

Pues la verdad que hace un año y medio cuando nos embarcamos en este proyecto dual teníamos dudas de cómo iba a desarrollarse, pero hemos visto con el paso del tiempo que se compaginan muy bien. En SailGP ahora tenemos una competición cada mes y no tenemos entrenamiento. Es un poco lo mismo que la Fórmula 1, no puedes entrenar, está prohibido por un tema de optimización de costes porque obviamente cada día en el agua es muy caro en esos barcos y solamente se compite. Entonces nosotros solo vamos a los eventos: llegamos un jueves, entrenamos el viernes, hacemos carreras de prácticas y competimos el fin de semana. Esto hace que SailGP nos lleve cuatro o cinco días al mes.

Gracias a este formato, tenemos todavía otras tres semanas libres al mes para dedicarnos a la campaña olímpica y descansar. Así es un poco como lo hacemos.

Diego Botín, regatista olímpico

Claro, también hay que tener un equilibrio entre descanso y entrenamiento.

Una cosa muy buena que tiene el SailGP es que al estar también tan expuestos mediáticamente pues nos prepara muy bien para los Juegos Olímpicos en el sentido de que estamos compitiendo mucho, estamos muchas veces en situaciones con presión y toda la parte también mediática y demás que nos vamos a encontrar en los Juegos y que normalmente no nos encontramos tanto en las competiciones de campaña olímpica, pues la tengamos más interiorizada.

El equipo español parece que se encuentra en un muy buen momento de forma en la competición de Sail GP, en la cual ya habéis conseguido dos victorias esta temporada: Los Ángeles y Bermudas. ¿Triunfaréis el próximo fin de semana en Canadá?

Hemos conseguido ganar dos veces esta temporada, o sea, que las posibilidades existen, pero sí que es verdad que la flota está súper apretada y va de muy poco ganar un evento o quedar último. Y lo digo de verdad.

Es una competición en la que los datos son compartidos a todos los equipos. Es como si todos los pilotos de MotoGP tuviesen la telemetría de todos los demás y saben exactamente las partes que usan y formas de hacerlo de todos los demás. Esto hace que a lo largo de la temporada se vayan nivelando mucho los equipos, y la competitividad sea muy grande. Entonces sí, hay posibilidades de entrar en la final y potencialmente ganar el evento, pero también hay posibilidades de quedar últimos. Entonces tenemos que estar súper concentrados para que este pequeño detalle que marca la diferencia esté a nuestro favor.

"He tenido la suerte a día de hoy de poder estar cumpliendo mi sueño"

¿Cuál dirías que el punto fuerte del equipo?

Yo creo que el punto fuerte de nuestro equipo es que venimos de muy atrás en la liga. Creo que somos el equipo que más está mejorando y avanzando a lo largo de la temporada. El haber estado abajo y haber trabajado juntos para poder mejorar y poder estar escalando puestos en esta liga, nos da mucha fortaleza como equipo.

Creo que trabajamos muy bien en equipo, que somos un equipo muy plano en el sentido de que dentro del equipo ninguno nos sentimos como que somos la estrella. Todos aportamos en un porcentaje muy similar, somos diferentes, somos conscientes de que necesitamos a nuestro compañero para rendir y creo que somos un equipo muy polivalente. Como grupo somos muy fuertes.

España logra su segunda victoria SailGP de la temporada en Bermudas Europa Press

¿Siempre te has imaginado dedicándote profesionalmente a esto o tenías otros planes?

La verdad que siempre ha sido mi plan, no había otra opción. No había otra salida para mí. Mi filosofía siempre ha sido: "si no sale ya veré qué hago". Puse todos los huevos en esta cesta y bueno, la verdad que he tenido la suerte a día de hoy de poder estar cumpliendo mi sueño.

¿Tu familia siempre te ha apoyado en este sueño o querían que continuases con el negocio familiar?

Mi familia siempre me ha exigido completar mis estudios. Yo lo hacía, pero sin ganas. Me di cuenta a cierta edad de que ya tenía que empezar a separarme un poco de todo eso. O sea, yo soy un gran fan y creo mucho en toda la parte de que no puedes parar de desarrollarte personalmente nunca en tu vida. Siempre tienes que estar buscando formas de desarrollo. Sin embargo, nunca he creído del todo en el sistema convencional de instituto, bachiller, carrera y trabajar.

Hoy en día, hay otras salidas súper interesantes que lo que no puede faltar nunca es el desarrollo, el afán por querer aprender y mejorarnos como persona. Pero bueno, creo que hay muchos caminos y yo esto lo empecé a sentir bastante pronto. Yo sabía que no iba a poder tener suficiente tiempo para poder desarrollarme en el mundo de la vela y poder llegar a dedicarme a ello, si continuaba metido en el sistema.

España en la competición SailGP de Bermudas

¿Crees que es importante el deporte para mejorar profesionalmente?

Sí, totalmente. Al final yo creo que es lo mismo en todos los ámbitos de la vida. El deporte al final lo que hace, sobre todo con la presión de la competición, que la encontramos al final en todos los ámbitos de la vida, es sacar todo lo que llevamos dentro y que nos conozcamos mucho más, preparándonos para la vida en general.

¿Crees que las competiciones como Sail GP o los Juegos Olímpicos han fomentado la afición por la vela en España?

Sí, totalmente. Por ejemplo Sail GP es un circuito que se ha hecho con los mejores regatistas del mundo, pensado justamente para acercar la vela a nuevos espectadores, porque la vela es un deporte difícil de entender si no está retransmitido de cierta manera. Al final nos movemos en el agua y nos impulsamos por el viento, que es un medio que no se puede ver, y bueno, la manera en la que navegamos es difícil de entender.

Retransmitir este tipo de competiciones por televisión permite entender el deporte mejor. Está muy bien retransmitido y creo que también es muy atractiva la tecnología que tienen los barcos que vuelan, las velocidades que alcanzan, las situaciones que se generan y creo que definitivamente el SailGP es un producto que se hizo para atraer la vela a más gente y creo que esto se está consiguiendo.

"Nuestro objetivo siempre ha sido claro: ganar la medalla de oro"

¿El foiling tiene algo que ver también con esta tendencia al alza?

Por supuesto. Es un aspecto que está generando un boom en este deporte. El tema del foiling, bueno, un elemento tecnológico que se ha introducido en nuestro deporte hace ya 15-20 años atrás, pero que ahora está realmente en auge, son unas alas que van debajo del agua y que funcionan exactamente igual que el ala de un avión. Hace que cualquier barco o tabla se levante, y vaya volando por encima del agua. Esto hace que la velocidad sea mucho mayor y las situaciones muy diferentes, atrayendo a mucha gente también.

De cara a los Juegos Olímpicos de París 2024, ¿qué objetivos personales tienes?

Bueno, pues Florian Trittel y yo, cuando nos embarcamos en este proyecto a principio de ciclo, justo después de los Juegos de Tokio, decidimos verbalizar un poco nuestro objetivo, que desde el principio siempre ha estado claro: ganar la medalla de oro.

Siempre hemos sido muy conscientes de que es algo muy difícil, de que hay mucha competitividad, que puedes estar muy bien preparado, pero luego hay que ir allí y se tienen que dar las condiciones. Entonces, bueno, creemos que estamos haciendo un buen trabajo, que estamos dándonos la posibilidad de ganar ese oro, y conseguir nuestro objetivo.

¿Estáis en un buen momento ahora mismo como para veros con el oro?

Yo creo que sí, que ahora mismo Florian y yo hemos mejorado mucho como pareja y creo que estamos en nuestro mejor momento como equipo.

Llevamos navegando juntos solo dos años y medio, que bueno, puede parecer mucho pero en este deporte es poco, porque el llevar mucho tiempo con una persona te hace conocerla mejor, sabes mejor cómo fortalecer los puntos fuertes de tu compañero, cómo reacciona esa persona bajo presión y cómo ayudarnos mutuamente. Y bueno, cada vez nos conocemos más y creo que nos complementamos muy bien. Sí, llegamos en un buen momento, nos quedan un par de detalles que ultimar, pero estaremos listos para los Juegos.

Diego Botín y Florian Trittel

¿Habéis competido alguna vez los dos juntos en el campo de regatas de Marsella?

Sí, hemos pasado tiempo allí. Justo ahora venimos de 10 días de entrenamiento en Marsella, y además competimos ahí el año pasado. Es un campo en el que puede haber todo tipo de condiciones y bueno, eso es algo que nos va bien, que haya mucha variedad, que no haya solo una semana de poco viento o de mucho viento, que haya variedad. Es interesante para nosotros. Es un campo que nos gusta.

Seguro que os han ocurrido mil cosas juntos en el mar, ¿alguna anécdota memorable que destacar?

Pues bastantes, pero ahora mismo me pillas. Puede que la más impactante o curiosa que hemos vivido fuese en Cádiz, justo en el evento de casa de SailGP, hace tres años, cuando empezábamos. Yendo hacia el campo de regatas había muchísimo levante y volcamos. Volcar un barco tan grande y el impacto con el agua, yo creo que fue probablemente la situación más tensa que hemos vivido.

¿Conseguir una medalla de oro sería el mayor logro deportivo para vosotros?

Sí, hasta la fecha seguro que lo sería. Se habla mucho en nuestro deporte de que a los Juegos solamente va una tripulación por país y a un Mundial, por ejemplo, van muchas tripulaciones fuertes. Y se puede llegar a pensar que un Mundial es más difícil que unos Juegos, pero la realidad es que no es así.

Los Juegos son el objetivo principal de todas las personas que practican deportes olímpicos, en este caso el nuestro. Y al final lo que implica esa presión de que sea el campeonato objetivo de todas las tripulaciones es lo que hace que sea la competición más especial de nuestro calendario. Además, tener la oportunidad de representar a tu país en lo que mejor se te da, es un privilegio.

Diego Botín liderando al equipo de SailGP España

¿Qué significaría para vosotros ganar el oro?

A ver, solo imaginarse con el oro sería brutal, sería increíble. Colgarnos el oro significaría que todo el trabajo que hemos hecho, ha estado bien hecho y en la dirección correcta. Somos conscientes de lo difícil que es, no colgárnoslo tampoco sería una catástrofe, pero bueno, soñamos con ello y estoy seguro de que la sensación de colgárnoslo sería algo increíble.