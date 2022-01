Disney World corona a la princesa veloz: Brittany Charboneau, historia del atletismo y el maratón

"No importa en qué área de mi vida me encuentre, mi misión es inspirar confianza compartiendo mi viaje, persiguiendo mis sueños con risas y jugando con la magia de lo desconocido. Corro al ritmo de mi propio tambor. Creo que la vida se pasa mejor jugando, nunca desperdiciando un solo momento. Amo lo que hago y agradezco esta oportunidad todos los días", así se describe Brittany Charboneau en su web con el apodo por el que es conocido 'The Funny Runner'.

Disfrazada de sus personajes favoritos de películas, esta atleta estadounidense se ha convertido en la primera persona en ganar las cuatro carreras de Disney World. Esta cita que se repite cada mes de enero para comenzar el año en el complejo situado en Orlando, Florida, ha dejado en este 2022 la hazaña de esta corredora de 33 años que, además de promocionar el deporte como parte de su sana vida, lo quiere hacer a través de la diversión.

Charboneau no se limitó a completar las pruebas de 5 km, 10 km, media maratón y maratón que ofrece Disney World, si no que también las ganó en su categoría. Algunos valientes intentan los llamados 'Carrera de Goofy' y 'Desafío de la Mitad', que disputan corriendo tanto el medio maratón como el maratón completo. Otras almas más valientes, como Brittany, tratan de terminar el 'Desafío Dopey': que consiste en completar las cuatro carreras en cuatro días consecutivos. Ella ha ido más allá.

La corredora de 33 años hizo historia al convertirse en la primera persona en ganarlas todas. Además, con el sello que le caracteriza, lo hizo disfrazada de forma diferente en cada una de ellas. Charboneau es profesional y olímpica, de hecho estuvo en Tokio 2020 y fue decimotercera en la maratón. También es conocida por las carreras de trail y quiere entrar en el equipo de montaña de Estados Unidos. De momento, se ha convertido en la runner más mágica del mundo.

'The Funny Runner'

Charboneau corrió tres carreras del fin de semana en 2018. Así que, pensó para sí misma, ¿por qué no intentar cuatro en 2022, pero esta vez disfrazada? "Quería volver a un lugar que me hiciera feliz de verdad", explica a Runner's World. Dentro del plan de entrenamiento había que tener en cuenta que una lesión en su espalda le privó de terminar la maratón de Boston en 2021, por lo que no quería grandes cargas de competición.

Había que mentalizarse de forma especial por la peculiaridad del reto. Brittany y su entrenador elaboraron un plan de entrenamiento especial para preparar el reto. Para llegar en forma y correr con cada disfraz, probaba diferentes piezas una vez a la semana durante una carrera fácil o constante. "¿Podría mantenerse esta peluca mientras voy más rápido? ¿O este chaleco funciona mientras corro en este esfuerzo?", se preguntaba. Pues fue aún más allá.

Se decidió por un traje diferente para cada una de las cuatro carreras, en torno al cual planificó temáticamente su estrategia de carrera. Para la 5K, Charboneau se disfrazó de la reina del hielo Elsa, de 'Frozen'. Para la 10K, eligió a Bing Bong, el personaje amigo imaginario de 'Inside Out'. Brittany adoptó el espíritu de la alegría de la misma película para la media maratón y para la prueba de 42 kilómetros se pintó el pelo de blanco y negro, encarnando a Cruella de Vil de los '101 Dálmatas'.

Tuvo que hacer un especial esfuerzo para esta última. Cuando sonó el pistoletazo de salida, Charboneau se sintió cansada, debido a los muchos kilómetros en las piernas y a que no había dormido bien la noche anterior, por lo que se instaló en la tercera posición. Brittany cruzó la línea de meta en 2:45:15 para hacerse con la victoria y sintió una oleada de orgullo. Completó su objetivo, pero lo más importante es que lo hizo a su manera.

La temporada Disney

Y es que Orlando comenzó con el proyecto runDisney para promocionar el deporte en este recinto. El Disney Marathon Weekend es el segundo fin de semana de carreras en la temporada de carreras y el evento insignia de la serie, que es uno de los más grandes y populares del país. El siguiente es el fin de semana del Princess Half Marathon (del 24 al 27 de febrero de 2022), seguido del Springtime Surprise Weekend (del 31 de marzo al 3 de abril). La colaboración con ESPN potencia estas citas.

Cabe recordar que aquí se disputaron también las temporadas burbuja de la NBA o la MLS después de los parones por la Covid-19. Es un lugar donde el deporte se alía con la magia para dejar historias como la de Brittany Charboneau. Cuando las fuerzas fallan, Disney es capaz de dar ese empujón definitivo a los atletas para crear una leyenda entorno a ellas.

