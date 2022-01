El mega proyecto de Egipto para los JJOO que amenaza el sueño de Madrid 2036

La historia de los Juegos Olímpicos podría parecer que está ya escrita. Sin embargo, no es así. Existen todavía aristas por las que esta puede crecer hasta horizontes insospechados. Uno de esos nuevos paradigmas podría ser su llegada a África, un proyecto que ya está en marcha y que ha sido recientemente confirmado.

La cita olímpica ha celebrado su última edición este año, 2021, aunque lo ha hecho con 365 días de retraso respecto a lo esperado, ya que deberían haberse celebrado durante el mes de agosto del 2020. La pandemia provocó que Tokio tuviera que esperar durante todo un curso para poder convertirse en sede de unos Juegos que ya son historia viva del olimpismo por haberse celebrado en mitad de una pandemia.

Para llegar a los siguientes habrá que esperar menos de lo habitual, ya que serán en el año 2024, solo tres después de Tokio, cuando la ciudad de París tome el relevo. En las ediciones posteriores no habrá grandes sorpresas con las sedes salvo nuevas catástrofes, ya que están elegidas qué ciudades albergarán la mayor cita deportiva del mundo.

Tras París, la ciudad estadounidense de Los Ángeles será la próxima en tomar el relevo en el año 2028. Repetirá una experiencia que ya tuvo en los años 1932 y 1984, cuando celebró sus primeros Juegos. Ahora serán sus terceros. Después viajarán hasta Australia, ya que en 2032 la sede elegida es Brisbane. Y la nueva batalla será en 2036.

El proyecto de Egipto

Ahí es donde entran en juego un nuevo continente y, por ende, un nuevo país. Egipto quiere enarbolar la bandera de África al completo para conseguir ser, por primera vez en la historia, sede de unos Juegos Olímpicos. Desde su primera edición en el año 1896, África nunca ha podido celebrar dentro de sus territorios unos Juegos como país organizador.

Ese es el gran reto que se ha propuesto ahora el gobierno egipcio, que no ha revelado cuál será la ciudad que compita contra el resto de candidatas. Ha sido el último país en sumarse a la lista de candidatos. Todavía no es anuncio oficial, ya que no han comunicado cuál será la sede finalmente elegida, pero lo que sí es una realidad es que están preparando un proyecto magnánimo con el que intentar dar el gran golpe nunca antes visto. Después de Europa, América, Asia y Oceanía, África levanta la mano para que hacerse notar en todo el mundo.

La personalidad encargada de sacar a la luz este anuncio oficial ha sido el ministro de Deportes del país, Ashraf Sobhi, quien ha asegurado que están preparando una de las candidaturas más potentes que se recuerda. En declaraciones para Sky News Arabia, Sobhi ha afirmado que desde el gobierno persiguen la ambición de convertirse en la primera nación africana de la historia en dar este importante paso por la globalización total del deporte y la inclusión del continente en el mundo.

El ministro de Deportes ha asegurado que llevan tiempo "trabajando en la preparación de un expediente completo a este respecto que se presentará junto con la solicitud propuesta" y que será entregado al Comité Olímpico Internacional para que sea evaluado junto con el resto de candidaturas que se presentan a esta complicada elección que está llamada a ser una de las más disputadas de la historia por la disparidad de ciudades que se han presentado.

Ashraf confesó también que el proyecto está en marcha y que contará con el apoyo de grandes autoridades africanas como Mustapha Berraf, Presidente de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales de África. Berraf aseguró tener un gran interés en este espectacular proyecto al cual apoyarán ciegamente, ya que confían en ese rumor que cada coger más fuerza de Egipto 2036.

No solo África tiene interés en acoger sus primeros Juegos Olímpicos, sino que el COI, a través de la figura de su presidente Thomas Bach, también tiene interés en sumar este hito histórico a su currículum como máximo responsable de la entidad deportiva. De hecho, ha llegado a pedir abiertamente que más naciones como Egipto presenten sus candidaturas en el futuro.

De momento, a unos 45 kilómetros de la capital administrativa situada El Cairo, ya se ha iniciado la construcción de un impresionante centro deportivo que se convertirá en uno de los mejores de planeta. Unas instalaciones millonarias como parte de este faraónico proyecto y que va a recibir el nombre de Ciudad Olímpica Internacional de Egipto. Un claro indicativo de que las intenciones del país están más que fundadas hacia un éxito que sienten muy cercano.

Rivales de Madrid 2036

El gran proyecto de Egipto, que ya ha echado a andar física y mediáticamente, a pesar de que no se ha elegido oficialmente la sede, choca de manera frontal con otra de las ciudades que quiere convertirse en olímpica en el año 2036. Se trata de Madrid, que tiene intención de volver a elevar su candidatura para intentar cumplir de una vez por todas un sueño que amenaza con convertirse en obsesión.

Madrid ha hecho varios intentos por ser elegida como sede olímpica con resultados tristes y muy polémicos. El más importante fue en 2012, pero después han llegado otras esperanzas que se han ido disipando y que han terminado llevando las sedes olímpicas a Río de Janeiro en 2016 y a Tokio en 2020. Después, las que ya están elegidas, aunque todavía sin celebrarse, han vuelto a dar la espalda a la capital de España.

A pesar de todas estas desilusiones, Madrid no pierde la esperanza y ya se prepara para volver a la carga en su intento de cumplir ese objetivo tantas veces peleado. A la cabeza de este proyecto podrían situarse tanto el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, como el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco o el actual ministro de Deportes Miquel Iceta.

Tanto Blanco como Franco han dejado caer en diferentes apariciones que un candidatura de Madrid para dicho año es más que posible. En la misma línea se ha posicionado Miguel Carballeda, presidente del Comité Paralímpico Español, ya que la elección de Madrid llevaría, lógicamente, implícita la celebración posterior de los Juegos Paralímpicos en la capital de España. A pesar de todo, el proyecto todavía no es oficial, aunque sí muy deseado.

El resto de candidatos

Madrid todavía es un castillo en el aire y África y Egipto son una ilusión en ciernes, pero sin la vitola de candidatura oficial. Lo que sí hay son nombres de ciudades que oficialmente han presentado sus candidaturas al COI y que han pasado el primer corte para someterse posteriormente a la tradicional votación después de analizar minuciosamente los pros y contras de cada sede.

Entre las candidatas destacan algunas muy conocidas, quizás demasiado, como Londres, que se vuelve a presentar para terminar de sacar partido a unas instalaciones que ya dejaron a Madrid sin los Juegos Olímpicos de 2012. Otras dos grandes ciudades europeas que quieren entrar en la batalla son Estambul y San Petersburgo, ofreciendo dos culturas totalmente diferentes.

Se trata de una pelea muy diversa geográficamente ya que también está en la carrera la exótica Doha con todo el poder catarí que conlleva, tanto económico como en influencias e infraestructuras. Y la última ciudad es la polémica, y ahora mundialmente conocida, Wuhan, la cual ha saltado a la fama en todo el planeta por estar considerada como la ciudad en la que se originó la propagación del coronavirus y desde donde se extendió al mundo hasta crear una pandemia. Así es la batalla en la que podría meterse Madrid y en la que Egipto y África intentarán hacer historia.

