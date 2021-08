Jon Rahm asegura que no tuvo Covid durante los Juegos de Tokio: "No me explico qué sucedió"

El español Jon Rahm continúa, una semana más, al frente de la clasificación mundial de golf, que no ha sufrido modificación alguna en sus doce primeros puestos, con el mexicano Abraham Ancer en el undécimo puesto.

Rahm, que lidera la tabla con 9.84 puntos de media por los 9.05 del estadounidense Dustin Johnson y los 8,64 del también norteamericano Collin Morikawa, habló este martes en rueda de prensa previa al Northern Trust que arranca este jueves. El golfista español expresó sus dudas sobre el positivo en Covid-19 que le dejó sin participar en los Juegos Olímpicos de Tokio.

"Fue un poco más difícil de digerir que el del Memorial (la primera cita en la que dio positivo a principios de junio), porque hizo todo lo que el sistema dice que tienes que hacer. Di negativo un jueves, también el viernes y el sábado llegó el primer positivo. Me hicieron un nuevo test ese mismo día y aparentemente di positivo otra vez. No me explico qué es lo que sucedió", explicó.

"Fue muy desafortunado. Dolió porque quería representar a España, quería conseguir una medalla. Deseaba el oro, pero simplemente haber formado parte del medallero español habría sido algo enorme. Fue más devastador en ese sentido. En mi cabeza estaba más jugar para España que para mí. Aún me produce tristeza, no voy a mentir. Tendré que esperar otros tres años para, espero, clasificarme. Estaba preparado para estos Juegos", añadió.

"No estuve enfermo. Puedo garantizar que no tuve Covid esta vez", aseguró. "Me hice cinco test. Cuatro dieron negativo y uno positivo. La primera vez que lo tuve, mostré pocos síntomas, pero lo tuve. Esta vez no tenía nada", contó.

A por todas

Ahora Rahm afronta nuevos retos: "Probablemente esté un poco más descansado que la mayoría de rivales. Podría ser mi ventaja". Si bien esto también podría afectarle negativamente, él se se siente "feliz y excitado" y quiere volver a ganar. Eso sí, su prioridad es otra: "llegar al último evento, el Tour Championship, en el mejor puesto posible".

"Quiero ganar todos los torneos, pero el más importante es el último. Estas dos semanas son más para prepararse y posicionarse", sentenció.

