La reivindicación de Alberto Ginés tras ganar el oro: "Sin infraestructuras, será difícil estar en Paris"

18 años, desconocido para el público general y sin el objetivo de pelear por las medallas. Todo ello no importó para que el cacereño Alberto Ginés le diera a España el tercer oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El escalador, que ha hecho historia al ser el primer campeón de dicha disciplina en unos JJOO, ha destacado la dificultad para ir a París 2024 si no mejoran las infraestructuras.

Alberto Ginés se ha convertido en el chico de moda. Su cuenta de Twitter y sus diferentes perfiles oficiales ya suman miles de seguidores. Sincero e irónico, sus mensajes en redes sociales son virales. Y esa misma personalidad es la que ha reflejado en su primera comparecencia tras ganar el oro. El joven, durante su rueda de prensa con el COE, ha explicado cómo ha vivido estas últimas horas y ha reinvidicado la necesidad de invertir en infraestructuras.

Este ha sido el mensaje más importante que ha enviado Ginés. España podría tener a un campeón olímpico fuera de París si no cambian las condiciones de entrenamiento. "El hecho de que no tengamos suficientes infraestrucutras con calidad en España condiciona bastante poder clasificarnos para París. La velocidad, que ha sido un punto muy fuerte, ayer nos dio la victoria, y ya sale de la combinada", ha advertido.

"Quedarán bloques y dificultad, que estuve un poco verde. Si no podemos entrenar en condiciones, creo que será muy difícil seguir soñando". Con una sonrisa, pero sin perder sus ideas, ha puesto de relieve esa necesidad. Alberto Ginés, que se entrena en el CAR de Sant Cugat, tendrá que luchar contra las adversidades para seguir con ese "sueño".

Su nueva popularidad

"No me lo habría creído si me lo hubiera dicho alguien. El objetivo era pasar a la final, pero era difícil porque había mucho nivel. Cuando pasamos a la final, dijimos de luchar un poco más", ha explicado sobre su oro. Y es que ni él ni su técnico tenían el objetivo de pelear por las medallas. De ahí que la celebración haya estado a la altura.

Acompañado de sus compañeros, Ginés ha sido el gran protagonista de la jornada. "Somos muy amigos en general, lo hemos celebrado juntos. Ha sido muy bonito porque tenemos muy buena relación", ha indicado sobre la piña que se vive en la Villa Olímpica. Por el momento, el descanso tendrá que esperar: "He dormido bastante poco la verdad. No he hecho demasiado, he hablado con mis padres porque ayer fue un poco caos".

El ejemplo más evidente de su sorpresa es que aún está asimilando su nueva popularidad: "Todo en general está siendo super raro. Ayer me escribió Rafa Nadal por Instagram para felicitarme, no lo asimilo del todo". Sin embargo, ya piensa en el futuro: "Lo primero que haré será ir a ver a mi familia, ir a comer comida que no sea shushi". Luego tocará pensar en el deporte: "La siguiente competición es el 5 de septiembre, en Copa del Mundo en Eslovenia. Y luego volver a entrenar".

Y, por último, celebrar la nueva comunidad que ha formado en redes: "Cuando entré en Twitter, se me ha hecho viral una cuenta medio privada que tenía. Me hace mucha ilusión que la gente se interese por la escalada".

[Más información - Alberto Ginés, oro en Tokio y viral en Twitter: "rojo", harto de los JJOO y sin suerte en el amor]

Sigue los temas que te interesan