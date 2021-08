Manchan el oro de Marcell Jacobs en los 100 metros: de las dudas de dopaje a la no felicitación de Bolt

Marcell Jacobs echó abajo todas las quinielas con su victoria en los 100 metros lisos. El italiano soñaba con el motocross y acabó en el atletismo por el empeño de su madre, aunque para llegar hasta ese oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el velocista tuvo que superar un calvario de lesiones.

Nadie esperaba que Marcell Jacobs se convirtiese en el heredero al trono de Usain Bolt en unos JJOO. Se hablaba de otros nombres, pero en los pronósticos no aparecía entre los favoritos al triunfo. Y eso ha provocado que las dudas sobre su victoria están creciendo en determinados sectores.

La sombra del dopaje planea después de que parase el crono en 9.80 en la prueba reina del atletismo y es que el italiano hasta el pasado mes de mayo nunca había bajado de los 100 segundos al recorrer los 100 metros. De Washington Post a The New York Times, todos hablan de que hay algo raro.

Marcell Jacobs, campeón olímpico de los 100 metros lisos masculinos en Tokio 2020 Reuters

Estas dudas han provocado que desde Italia se salga en defensa de su deportista. El presidente del Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI), Giovanni Malagó, ha asegurado este martes que está disgustado por todo lo que se está escribiendo y diciendo de Marcell Jacobs y su histórica victoria en Tokio 2020.

"Las consideraciones de algunos de vuestros compañeros provocan mucho disgusto y también me ponen incómodo desde muchos puntos de vista. Siento que alguien demuestre que no sabe aceptar la derrota", ha asegurado Malagó en unas declaraciones emitidas para medios italianos.

"Contestó bien el entrenador de Marcell, Paolo Camossi. Hablamos de atletas sometidos a diario a controles antidopaje y, cuando logran un récord, todo se multiplica por dos. El número de controles es impactante. Por esta razón defiendo con fuerza a Marcell", ha sentenciado el presidente del CONI.

Usain Bolt

Marcell Jacobs ha recibido numerosas felicitaciones por su increíble gesta, pero entre ellas no se encuentra la de Usain Bolt. El hombre más rápido de la tierra no se ha pronunciado ni en Twitter ni en Instagram y tampoco ha enviado un mensaje personal.

"Sé que recibió algunos mensajes de otros campeones olímpicos dándole la bienvenida al club, por así decirlo", ha revelado el entrenador personal de Marcell Jacobs. Paolo Camossi ha agregado, en declaraciones reproducidas por The Associated Press que ninguna del jamaicano: "Pero no de Bolt".

Marcell Jacobs, emocionado tras ganar el oro en los 100 metros lisos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Reuters

Esto puede ser solo un insignificante detalle, pero seguro que algo que no ha pasado desapercibido para un Marcell Jacobs que idolatra a Usain Bolt: "Usain es el ídolo de Marcell. Marcell creció viendo todas las carreras de Bolt. Las tiene memorizadas", ha afirmado Paolo Camossi.

"Ahora mismo no hay nadie que pueda compararse con Bolt. Marcell hizo algo grandioso, pero estos son los primeros Jugos de la era post Bolt. Lo bueno, sin embargo, es que ganó con un gran tiempo. Fue la victoria más rápida en unos Juegos, más allá de las victorias de Bolt. Eso es destacable", ha finalizado el entrenador del nuevo campeón olímpico en la distancia reina.

