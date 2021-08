Adrián Ben hace historia en el atletismo español: correrá la final de 800 metros en los JJOO

El olimpismo español hizo historia en Tokio. Adrián Ben competirá en la final de 800 metros de los Juegos Olímpicos 2020 y será la primera vez que un representante nacional dispute dicha prueba. El español de 22 años firmó el cuarto mejor tiempo de su serie y acabó metiéndose en la final después de esperar los resultados de la tercera. El próximo miércoles será la gran final, coincidiendo con una fecha muy especial.

Adrián Ben no comenzó entre los mejores pero se mantuvo siempre con opciones. Los tiempos eran buenos y él se veía con posibilidades de dar la sorpresa. Sin embargo, el tramo final de los 800 metros parecían descartar una remontada de Ben, que sacó fuerzas para firmar unos últimos 100 metros para enmarcar. El gallego comenzó a recortar distancias y acabó peleando incluso por la tercera posición de su serie. Finalmente acabó cuarto con un 1:44:30.

El mejor tiempo de su serie lo firmó el australiano Pol con 1:44:11, el segundo se lo llevó el estadounidense Murphy 1:44:18 y tercero quedó el francés Tual con un 1:44:28. Estos tiempos, por ejemplo, dejaron fuera al tecer clasificado de la última serie. El británico Giles firmó 1:44:74 en una serie mucho más lenta que la de Ben. El mejor tiempo de la primera semifinal se lo apuntó el polaco Dobek con 1:44:60.

🔥 ¡Impresionante, Adrián Ben!



🇪🇸 ¡Remontada espectacular que vale una FINAL de los 800 metros!



🚨 POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA, España tendrá un finalista en esta modalidad.



🙌 ¡Enorme, Adrián! 💪#ElCorazónDeEspaña @atletismoRFEA pic.twitter.com/Hfhr65PCZH — Comité Olímpico Español (@COE_es) August 1, 2021

La final será el próximo miércoles, que puede quedar como un día histórico para Ben. No solo por competir en la pelea por las medallas de 800 metros. Y tampoco por ser el primer español en lograr una clasificación para dicha prueba. Adrián Ben cumplirá justo 23 años en esa fecha y el mejor regalo podría ser el de pelear por un metal para el recuerdo. Al término de la carrera, exhausto, analizó su resultado con optimismo.

"Saben que para mí es muy importante. Nos acabamos de pasar el juego, a ver cómo lo mejoramos. Creo que es una de las pruebas más difíciles del campeonato, tanto por los participantes como por las rondas. Confiaba en mí, estaba nervioso. No me gusta ver las carreras desde la grada, en invierno ya las vi desde casa y es muy duro", aseguró en los micrófonos de RTVE después de la semifinal.

🇪🇸💪 ¡Carrerón de Adrián Ben, cuarto en su semifinal!



Se mete en la final de 800 metros, primer español de la historia en una final olímpica de esta distancia. Vive cada momento imperdible en directo en la App de Eurosport pic.twitter.com/ANSja5nuTo — Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 1, 2021

"Al final el atletismo tiene la parte buena y mala. Son matemáticas. He visto que iba en ritmo, que se iban, he cogido ritmo y al paso por 400 he visto que pasaba a buen ritmo. Me he asustado, he apretado en los últimos 100 metros donde paraban para meterle el pecho con todo lo que tenía", explicó sobre su estrategia sobre el tartán. "Creo que soy el atleta más animado del campeonato, la gente que me quiere ha estado conmigo", concluyó entre risas.

