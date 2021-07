El oro de Alberto Fernández y Fátima Gálvez en Tokio 2020: "Ha sido como un juego"

No habían tenido mucha suerte de forma individual, pero sabían que juntos eran invencibles. Así lo han demostrado Alberto Fernández y Fátima Gálvez en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La pareja de tiradores de foso ha conseguido el oro en la prueba mixta después de completar una participación casi perfecta. Ambos han explicado tras hacer sonar por primera vez en esta cita el himno de España lo que sentían.

"Para mi era un juego, me lo estaba pasando pipa. Era mi objetivo en los Juegos, pasármelo bien. Con Fátima es muy fácil hacerlo porque es la mejor", concretaba el madrileño. "La final no determina la calidad que tenemos, aunque en el caso de Alberto sí ha sido. Ha sido complicado porque no ubicaba los platos al principio. Tenía la confianza porque veníamos preparados mentalmente y lo hemos conseguido", explicó la de Baena en los micrófonos de RTVE.

"Ha sido un sueño hecho realidad" compartían ambos en COPE. Alberto desvelaba que la celebración poniéndose el dedo en el bigote era especial por su padre. "Es un orgullo ser la representación del tiro español, señalaba Fátima, mientras que el tirador concretaba que "ha sido una ocasión perfecta para colocarnos la medalla el uno al otro", debido a que por el protocolo Covid-19 no se las ponen los miembros de la organización.

Alberto Fernández y Fátima Gálvez, tras hacerse con el oro olímpico, hablan con @rtve:



"Me lo estaba pasando pipa. Con Fátima es muy fácil porque es la mejor"



"Cuando trabajas todos los días para hacer esto, pues es el fruto de este resultado", explicaba Alberto, cuando Fátima no podía desvelar lo que le dijo al tirador tras ganar la medalla. "En Italia tuvo un gesto muy bonito y me dijo que quería ganar conmigo su primer metal en los Juegos", detallaba ella. "Me han entrado ganas de llorar, pensaba que me iba a hartar de llorar. Llevábamos muchos años detrás de la medalla", finalizaba Gálvez, explicando los sentimientos que ha tenido tras ganar su primera medalla.

