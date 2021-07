Unai Simón: "El arbitraje no es igual al que estamos acostumbrados en La Liga o en la Eurocopa"

Este miércoles la selección española vuelve a jugar. El combinado que dirige Luis de la Fuente se enfrenta a Argentina. Por este motivo, Unai Simón ha hablado en la Cadena SER y lo ha hecho para referirse en especial a los arbitrajes que se están viendo durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El portero, que también participó con la Selección en la pasada Eurocopa, ha destacado que España está yendo de menos a más en la cita olímpica: "El partido contra Egipto hay que tener en cuenta que venimos en una dinámica de pretemporada. Hay que tomárselo de esa manera y darle el mérito que tuvimos, que para ser el primero después de unas vacaciones la gente respondió muy bien tanto a nivel físico como de calidad".

Unai Simón ha querido poner así de relieve que si siguen con esta "dinámica ascendente" podrán conseguir algo importante, primero ganar a Argentina y después "pasar a cuartos como primeros de grupo". Para creer en esto, ha puesto sus argumentos sobre la mesa.

Mikel Oyarzabal celebra el gol frente a Australia en los Juegos Olímpicos REUTERS

"Contra Egipto creo que fue injusto el 0-0, pero el fútbol es así y hay que asumir cuando no quiere entrar la pelota. Sabíamos que si seguíamos así podríamos hacer varias cosas, y al final con Australia acabó entrando. Queremos dominar los partidos con el balón, es imprescindible que pueda dominar más que el rival y a partir de ahí ocasiones. Cuantas más crees, más posibilidades tienes de ganar", ha apuntado.

"Brasil o Egipto llevaban unos meses ya trabajando. Nosotros llevamos tres semanas juntos y contamos con ese pequeño hándicap en nuestra contra, pero no nos sirve de excusas", ha añadido el guardameta, quien ha pasado de disputar la pasada temporada con el Athletic a participar con España tanto en la Euro 2020 como en los JJOO.

"Desde marzo/abril ya contaba con este tipo de verano personalmente. Como portero físicamente no requiere mucho cansancio, es más lo mental. Ya sabía cómo iba a estar entre Eurocopa y JJOO y creo que lo estoy llevando muy bien. Estos días no hacemos gran número de cargas y rápidamente tienes que pasar página del partido anterior", ha asegurado.

Arbitrajes

Ya metidos en polémica, Una Simón ha reconocido que no pueden excusarse en los arbitrajes: "No estamos viviendo un arbitraje igual al que estamos acostumbrados en Liga o en la Eurocopa. Por mi parte, creo que son cosas externas a nosotros, tenemos que intentar hacer nuestro fútbol independientemente del arbitraje. Es acostumbrarse, no podemos excusarnos por un arbitraje cuando en 90 minutos lo que cuenta es nuestro fútbol y las ocasiones que hagamos".

