Caeleb Dressel: "¿Phelps? No me quiero comparar con LeBron James, pero le pasa lo mismo con Jordan"

La sombra de Michael Phelps es muy alargada. No existe en la actualidad un dominador tan claro en la piscina como el 'Tritón de Baltimore'. Sin embargo, hay candidatos para coger la corona y uno de ellos es su compatriota: Caeleb Dressel. Él se ha convertido en uno de los deportistas más virales de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y ahora ha revelado cuál es su truco para permanecer centrado en la competición.

Caeleb Dressel ha querido desconectar del mundo o al menos de sus redes sociales. Se ha desinstalado la mayor parte de sus perfiles mientras dure la cita olímpica y tan solo se permite ver Instagram durante un cuarto de hora. Todo dirigido por el estudio del sueño y lo que a este le trastoca estar pendiente del móvil.

Así lo ha confesado en unas declaraciones para L'Équipe: "El trabajo en la piscina está cerca del límite y ahora lo hacemos en otro sentido. En el estudio del sueño y el no estar pendiente del móvil. Ya solo miro 15 minutos al día Instagram y me he desinstalado al mismo tiempo Twitter, Facebook y Snapchat".

Caeleb Dressel, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Reuters

También ha hablado durante la citada entrevista sobre esos comentarios que le comparan con Michael Phelps: "Entiendo que la gente me quiera comparar a Phelps porque estamos en un mundo de comparaciones, pero esos juicios para mí son irrelevantes".

"No estoy poniéndome al nivel de Lebron, pero a él le ocurre lo mismo con Jordan. Y yo enciendo la tele para verle a él. Me da igual si es mejor que Jordan o no. Es increíble lo que hace. ¿Qué más da si es o no mejor?", ha sentenciado Caeleb Dressel para cerrar cualquier debate.

Igualdad

Precisamente, el de Baltimore ha hablado sobre la nueva realidad de la natación y la gran igualdad que se vive ahora dentro de la piscina: "La diferencia en esto, estos Juegos Olímpicos en comparación con los del pasado, en mi opinión es que cada nadador en la final tiene la oportunidad de ganar una medalla de oro. Por ejemplo, no importa si estás en el carril uno, en el cuatro o en el ocho. No importa. Cada ser humano en la final está cerca".

"Así que siento que todo el mundo está dando un paso adelante y nada más rápido. Y también creo que es para mí más divertido de ver. Es increíble poder ver a los niños ponerse de pie y lograr sus metas y sus sueños", ha sentenciado la leyenda de la natación y de la historia de los Juegos Olímpicos.

