Rayssa Leal, el 'hada' que conquistó al mundo y que hizo historia con 13 años en unos Juegos Olímpicos

Este 26 de julio pasa a la historia de los Juegos Olímpicos como el día en el que se produjo el podio más joven de todos los tiempos. Momiji Nishiya, Rayssa Leal y Funa Nakayama se subieron al cajón para colgarse el oro, la plata y el bronce respectivamente. Las dos primeras a sus 13 años, la tercera con 16. Entre las tres skaters, 42 años.

A punto estuvo de ser todavía más especial la jornada si Rayssa Leal se hubiese impuesto. No porque Momiji Nishiya no mereciese el oro, que sí, sino porque la brasileña se hubiera convertido de colgarse al cuello la presea dorada en la campeona olímpica más joven de la historia. Pero no pudo ser.

Después de colarse entre las ocho mejores tras la fase de clasificación, Rayssa estuvo peleando en todo momento por la medalla en la modalidad street de skateboard. Esta competición se divide en siete ejercicios: dos run y cinco ejercicios de trucos. De estas siete puntuaciones se suman para el puntaje final las cuatro mejores notas.

Rayssa Leal, con la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Reuters

Esos dos primeros run se basan en 45 segundos en los que las skaters deben mostrar su habilidad en ese tiempo reducido. En los cinco ejercicios posteriores, las atletas pueden enseñar sus mejores trucos, aunque con el riesgo de acabar por los suelos, como así pasó a lo largo de todo el concurso.

El skate ha traído consigo el espectáculo puro a Tokio 2020. Trucos imposibles y caídas que a cualquier persona de a pie le saldría 'caro'. Pero ellas se levantaban y continuaban peleando. Puro espíritu deportivo. Y entre ellas una Rayssa Leal que pasó de ser la más joven de la modalidad, y una de las deportistas más jóvenes en estos JJOO, a la gran estrella pese a acabar en segunda posición con sus 14,64 puntos.

Historia y futuro

Tal vez por la edad o por cosa de carácter, mientras la tensión se marcaba en sus rivales, Rayssa Leal bailaba con su monopatín siempre cerca y con la complicidad de la filipina Margielyn Didal, que se llevó el corazón de los que vieron la competición. Solo le separó del oro un último truco que pudo aupar a la brasileña a lo más alto, pero no pudo completarla al acabar cayendo y ese rosco dejó en bandeja la victoria a Momiji Nishiya.

Rayssa Leal, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Reuters

Antes de eso había dejado dos buenos trucos: un flip con un desplazamiento en la barandilla con el que consiguió 3,91 puntos, un poco penalizado porque tuvo que poner las manos para no caerse; y un frontal torcido que le colocó como primera de manera momentánea gracias al 4,21 de valoración. El resultado global de todas las pruebas: una plata con sabor a oro.

Fenómeno viral

El nombre de Rayssa Leal no era del todo desconocido y es que no hace tanto se convirtió en un fenómeno viral. Entonces no llevaba un casco y ropa típica de un skate, sino un vestido y unas alas de hada. Pero en común tanto una versión como otra de la brasileña tienen la magia sobre el monopatín.

Los comienzos de Rayssa Leal, medalla de plata de street skate en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Casi 5 millones de reproducciones, más de 60 mil veces compartido en las distintas plataformas y una Rayssa Leal que comenzó hace seis años a practicar este deporte que en Tokio 2020 se convirtió en olímpico: "Hace 6 años me introduje en el mundo del skate compartiendo mi vídeo. Hoy me filmó en los Juegos Olímpicos, estoy viviendo un sueño". La joven ha estado bien custodiada por Tony Hawk, la leyenda del skate, y por Leticia Bufoni, su gran referente en el skate femenino de su país. Precisamente, Bufoni y Leal dejaron algunas de las imágenes más emotivas de la jornada porque aunque la veterana se quedó fuera de la final, fue su mayor fan en la recta definitiva por las medallas. Rayssa Leal, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Reuters Tras ganar la plata, la niña que se vestía como un hada sobre su skate lanzó un alegato feminista y es que la edad a veces no tiene nada que ver con tener la cabeza muy bien amueblada: "Estoy muy feliz, porque pude representar a todas las chicas, Pamela y Leticia, que no clasificaron, a todas las chicas del skate y de Brasil. Poder cumplir mi sueño de estar aquí y ganar una medalla es muy gratificante. Mi sueño y el sueño de mis padres". Ha nacido una estrella.

[Más información: Sky Brown, la 'skater' de 13 años que estará en los Juegos Olímpicos tras una fractura de cráneo]

Sigue los temas que te interesan