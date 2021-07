Mireia Belmonte se queda sin fuerzas en el 1.500 y apuesta todo al 800 para soñar en los JJOO

No hubo milagro en la serie de 1.500 metros libres de natación. Mireia Belmonte se tiró a la piscina con ganas de tirar de heroica. Esa a la que tanto acostumbra y que la ha llevado a ser abanderada de España en estos Juegos Olímpicos. Sin embargo, la nadadora no tuvo ni suerte ni ritmo y rápidamente se quedó sin opciones en el agua. Con un tiempo de 16:11:68, la catalana dijo adiós a cualquier posibilidad de estar en la final.

El tiempo de Belmonte quedó muy lejos de los ocho mejores que ganaban un billete para pelear por las medallas. Concretamente cayó hasta el 15º, lo que hizo imposible estar en la carrera final de los 1.500 metros libres. Además, superó por muy poco a la otra española que estaba presente en la prueba. Jimena Pérez, que debutaba en estos Juegos Olímpicos, finalizó su serie con un 16:11:99 que, en su caso, no dejó malas sensaciones.

La gran vencedora de la prueba fue la norteamericana Katie Ledecky, que a sus 24 años consiguió establecer un nuevo récord olímpico con 15:35:35 y una clara ventaja respecto a sus competidoras. El último tiempo que entró en la gran final fue de 15:58:96 y lo cosechó la australiana Kiah Melverton. La china Wang, segunda y única que plantó cara a Ledecky, será la gran candidata a pelear por el oro.

Mireia Belmonte, tras esta eliminación, suma ya dos varapalos en lo que va de Juegos Olímpicos. En su primera aparición, participando en el 400 estilos, las sensaciones de Mireia fueron muy buenas. De hecho, defendió ese papel de candidata a darle a España alguna de sus primeras medallas. Firmó el cuarto mejor tiempo y se metió en una final en la que volvió a ilusionar. Sin embargo, unas pocas centésimas le arrebataron la merecida medalla.

Solo 23 centésimas para el bronce

La nadadora de Badalona mostró su mejor versión, aunque no fuera suficiente. 23 centésimas la distanciaron de Flickinger y, a la par, de ese primer metal que podía llevarse. Después llegó esta cita de los 1.500, donde no partía como una de las grandes candidatas, y aún le queda otra opción de llevarse la medalla individual. Será en los 800 libres de los próximos días y, en lo que respecta a nivel colectivo, tendrá alguna otra opción en el 4x100 estilos.

Mireia Belmonte, que ha tenido meses complicados por su problema de hombro, ya se mostró satisfecha por el cuarto puesto en los 400. Pese al sabor "agridulce", Mireia no calculaba poder alcanzar esa posición. "Si me dicen hace dos meses que iba a ser cuarta, no me lo creo", llegó a reconocer en Eurosport. Por delante, esos dos retos para alcanzar la gloria. España necesita medallas y Mireia Belmonte es una de sus principales generadoras de éxitos.

