Así fueron los últimos segundos del combate de Adriana Cerezo que le costaron un oro en los JJOO

"La sensación es un poco agridulce, porque he perdido la medalla de oro, pero estoy muy contenta por lo que he conseguido. Quiero dar las gracias a todo el mundo, cada vez que abría el móvil veía que España estaba a tope conmigo. Sé que mi familia está muy contenta y orgullosa de mí y espero que no se les haya hecho muy sufrido el día de hoy", explicaba tras proclamarse nueva medalla de plata en taekwondo en unos Juegos Olímpicos una joven de 17 años que ha tenido a toda España pendiente del televisor este sábado. Así es Adriana Cerezo.

La española perdió ante la tailandesa Panipak Wongpattanakit, pero ganó la de plata y la primera presea para la delegación nacional. En una demostración de ambición y humildad a partes iguales, se quedó a un solo golpe de poder ganar esa gran final. Los últimos segundos fueron de una tensión impresionante. En el tercer y definitivo parcial iba por detrás en el marcador, pero Adriana consiguió darle la vuelta al electrónico y ponerse por delante.

Cuando quedaban tan solo cinco segundos, la tailandesa, en un momento muy disputado, recibió en su pecho una patada que volvía la ponía otra vez por delante en un instante en el que quedaba muy poco tiempo para poder conectar otro golpe. Aún así lo intentó, sin éxito. En ese mismo momento, se derrumbó sobre el tatami. Adriana era plata, pero ella se iba con sabor a fracaso. Es la gran protagonista del día, aunque ella esté triste por lo cerca que se ha quedado del oro.

Su rival, la tailandesa Wongpattanakit, que llegaba a los Juegos como vigente campeona mundial y número uno del ranking mundial. Ella ni tan siquiera tenía ránking hasta este torneo. Adriana irrumpió en el panorama internacional cuando se proclamó campeona de Europa en Bulgaria, pudo participar en los Juegos de Tokio gracias al aplazamiento de un año.

