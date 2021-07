Irene Sánchez-Escribano no irá a los Juegos Olímpicos por culpa de una lesión

Mala noticia en la expedición española de Tokio. La atleta Irene Sánchez-Escribano confirmó este miércoles que "una fractura diafisaria del segundo metatarso del pie izquierdo" le apartará de los Juegos Olímpicos. A través de una publicación en sus redes sociales, la toledana explicó que ayer, durante el entrenamiento, sintió "un chasquido en el pie, repentino, sin previo aviso" y que en la radiografía de este miércoles "se ve una fractura diafisaria del segundo meta del pie izquierdo". "Eso es lo que tengo. Así que, adiós Tokyo 2020 y adiós Juegos Olímpicos", lamentó.

Sánchez-Escribano afirmó que este percance "es una gran putada" ya que se despide del sueño olímpico "a un semana de viajar a Japón". "Pero el deporte es así. Me lo he pasado muy bien preparándome para estar en la forma en la que estoy, que es la mejor de mi vida. Y con eso me quedo", apuntó. "Nunca he sufrido de esa zona, no es una lesión que me haya dado tiempo a cronificar o asumir como mía. Simplemente, estaba corriendo en liso, sin vallas y mi pie izquierdo dijo basta. Sentí un 'clac'. Después no he podido volver a plantarlo, desde ayer llevo muletas", relató.

Irene era una de las dos atletas españolas clasificadas para la prueba de 3.000 obstáculos femenina, junto a Carolina Robles. La castellanomanchega explicó a RTVE en junio que su objetivo estaba estar "entre las quince mejores". En este 2021, había conseguido un doblete histórico al convertirse en campeona de España de campo a través y del 3.000 obstáculos. Llegaba en una gran forma para poder dar guerra en Tokio.

Esta graduada en Medicina no tiene claro qué especialidad elegirá una vez supere el MIR, pero sí quería doctorarse en los Juegos Olímpicos con una gran actución. Irene logró la mínima olímpica en 3000 obstáculos con mucha antelación, un 18 de agosto de 2019. Desde entonces preparaba a conciencia la cita que iba a suponer su debut olímpico. Sin embargo, ese estreno deberá esperar.

Son 338 los españoles que se mantienen en la nómina del equipo olímpico, 320 de ellos previos al aumento de cuotas en deportes de equipo, la cifra reconocida hasta el momento por el COE. A pesar de esta baja, el hecho de que el Comité a incluído finalmente a Lois Maikel Martínez deja la cifra intacta. Irene no estará en Tokio el próximo 31 de julio, fecha en la que se inicia la competición en los Juegos Olímpicos.

Comunicado

No me creo muy bien lo que estoy escribiendo todavía. Ayer entrenando, sentí un chasquido en el pie, repentino, sin previo aviso. Nunca he sufrido de esa zona, no es una lesión que me haya dado tiempo a cronificar o asumir como mía. Simplemente, estaba corriendo en liso, sin vallas y mi pie izquierdo dijo basta. Sentí un 'clac'. Después no he podido volver a plantarlo, desde ayer llevo muletas. Y hoy me han hecho una radiografía en la que se ve una fractura diadisaria del segundo meta del pie izquierdo. Eso es lo que tengo.

Así que, adiós Tokyo 2020 y adiós Juegos Olímpicos. Solo puedo decir que es una gran putada, y perdón por la palabra, llegar hasta aquí y tener que despedirme del sueño olímpico a una semana de viajar a Japón.

Pero el deporte es así. Me lo he pasado muy bien preparándome para estar en la forma en la que estoy, que es la mejor de mi vida. Y con eso me quedo.

A curarme y a seguir, que como os podréis imaginar ya he llorado suficiente. Y aún me quedan lágrimas.

Gracias por el apoyo siempre.

