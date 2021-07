Jon Rahm y el reto de seguir haciendo historia: el oro en los JJOO de Tokio pasa por Gran Bretaña

Jon Rahm se encuentra en la cresta de ola. Hace tan solo unas semanas estaba levantando el trofeo del Abierto de Estados Unidos, lo que significaba hacer historia en el deporte español. Había conseguido algo que ni Severiano Ballesteros había podido conseguir en su extensa y legendaria carrera. Sin duda un motivo de orgullo y un buen punto de partida para crear su propia trayectoria dorada.

Desde muy pequeño, Jon ha sido un chico muy ambicioso. Le gustaba el golf a pesar de que lo compaginaba con otros deportes, pero su reto no era ser solo profesional, sino ser el mejor. Su objetivo era ponerse a la altura de leyendas como el propio 'Seve', Nicklaus o Tiger Woods, nombres icónicos de este deporte. Pues él siempre ha querido colarse entre ellos para convertirse en el mejor a pesar de que las figuras de estos son inabarcables.

Así es la ambición de Rahm que, evidentemente, no se detiene por haber salido vencedor en el US Open. El de Barrika quiere seguir haciendo historia a toda costa y ahora está ante otra oportunidad única de sumar a su palmarés un hito que nunca nadie ha logrado. Por qué no ser él el primero en dejar su talento y su capacidad por encima de cualquier otros nombres en la historia del golf.

De esta forma afronta el reto de convertirse en el primer triunfador absoluto de las Islas. En su mano estará en las próximas semanas si consigue apuntarse el Scottish Open y el British Open, dos torneos que disputará estos días y que además le servirán para preparar otros grandes retos que tendrán por delante el próximo mes, el cual puede ser clave en su carrera deportiva.

El torneo escocés comenzará este jueves y durará hasta el próximo 11 de julio en lo que supondrá su primera oportunidad de convertirse en histórico. Un título clave que le puede abrir las puertas a ser el primer jugador en levantar los tres Abiertos de las Islas. Si supera esa primera prueba, tan solo unas horas después tendrá en su mano completar otro de sus objetivos para este final de temporada.

Ese segundo escalón en su subida al éxito será en el Royal St George's Golf Club en Sandwich, Inglaterra, donde se disputará la 149ª edición del Open Championships, el cual se celebrará desde el 11 de julio hasta el próximo día 18, aunque su fase final dará comienzo el día 15. Dos títulos que se ponen en juego en apenas unos días y que podrían seguir redondeando una temporada histórica para el jugador español de tan solo 26 años.

Tras su victoria en el Abierto de Irlanda en el 2019, a Rahm solo le faltan estas dos conquistas que se disputarán en cuestión de horas para completar un hito histórico en la historia de golf, algo que nadie ha conseguido nunca. En la previa del torneo escocés, Rahm fue preguntado por esta opción y el español no escurrió el vuelto. Aseguró que sería un logro increíble y que es algo que espera hacer en tan solo una semana, por lo que la posibilidad de seguir entrando en la historia del golf por la puerta grande está ahí.

Jon Rahm, en The Memorial 2021 EFE

'Obligado' a ganar

Obtener estos dos triunfos, además de para cerrar un círculo histórico, significaría de alguna forma cumplir con el objetivo marcado por Rahm de vencer en estos dos torneos tan importantes, los cuales están marcados en rojo en su calendario. El jugador español tiene la responsabilidad de seguir dando continuidad a su buen nivel para cumplir con otro de los retos que se ha fijado.

Jon Rahm ocupa en estos momentos el número 1 del ranking mundial por delante de Dustin Johnson, Justin Thomas y Morikawa, por lo que cada torneo de aquí a final de año será una oportunidad y una responsabilidad de defender esa posición dominante ante el resto. De momento, ya en esa primera disputa del Scottish Open, el de Barrika pondrá en juego su cetro mundial.

El golfista nacional, catalogado por todos como el heredero de Ballesteros, se ha consolidado entre los mejores del mundo a base de mucha regularidad y buenos resultados, pero será a base de grandes victorias como conseguirá hacer su propio camino. Ya con su triunfo en el Abierto de Estados Unidos consiguió escalar de nuevo hasta la primera posición, y ahora en Escocia e Inglaterra intentará seguir dominando este apartado.

Sin embargo, esa especie de obligación para ganar ambos torneos no solo se limitará a ese primer puesto en el ranking mundial, sino que Rahm también defiende su primer puesto en la Race camino a Dubái, una clasificación en la que ya ha obtenido grandes resultados en el pasado. En el año 2017, en su segundo año como profesional, ya concluyó en tercera posición mientras que en 2019, última temporada normal ante de la crisis de la Covid-19, Jon Rahm finalizó en primera posición.

Jon Rahm, durante el PGA Championship en Harding Park, San Francisco EFE

Ahora espera poder obtener el mismo éxito que dependerá de sus resultados en lo que resta de año. En esta clasificación está perseguido por su gran rival en el Abierto de Estados Unidos, el sudafricano Louis Oosthuizen, y por el estadounidense Collin Morikawa. Una dura pelea la que espera para lo que resta de temporada.

A semanas de Tokio

Los retos que tiene ahora por delante Jon Rahm son realmente importantes, pero las próximas semanas van a marcar buena parte de su carrera deportiva y no solo de su momento actual. Los abiertos de Escocia y el Abierto Británico van a servir a Jon Rahm para seguir preparando el que puede ser uno de los grandes objetivos de la temporada, pero sobre todo de su vida, los Juegos Olímpicos.

La cita olímpica de Tokio está marcada en el calendario de Jon Rahm y la prueba de golf está marcada también para toda la afición española, que espera que el jugador de Barrika sea una de las grandes aspiraciones a medalla de la delegación nacional. Se confía mucho en que Rahm pueda pelear por los metales y que, en su condición de número del mundo en la actualidad, pueda traer también incluso el oro colgado del cuello.

Estos dos torneos, a pesar de que el Abierto Británico se trata de uno de los grandes del golf y que podría suponer el segundo major de la carrera del español, serán la gran rampa de lanzamiento para que Rahm pueda llegar en el mejor nivel de su carrera profesional en el momento adecuado, cuando se pongan en juego los metales en Japón.

Será además una cita histórica para el golf, ya que son los segundos Juegos Olímpicos que se celebran después de los de Rio de Janeiro 2016 desde 1904. El golf es un deporte que ha gozado en muy pocas ocasiones del beneplácito y el apoyo del Comité Olímpico Internacional. Aún así, está confirmado para la cita de París en 2024. Pero Rahm quiere atacar su conquista del oro este verano y completar los tres torneos de las Islas en lo que podría ser unos meses históricos para el deporte español.

