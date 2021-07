Only Fans llega a los JJOO: así es la atleta que rompe con los prejuicios

Las redes sociales se han convertido en plataformas en las que los deportistas no solo comparten sus logros en sus diferentes disciplinas, sino que también publican aspectos de su vida privada. Una ventanita que hace que acumulen miles o millones de seguidores. Pero todo evoluciona y cambia, y con ello también las propias redes.

En los últimos meses, se ha hecho muy popular Only Fans. Una aplicación de contenidos variados, que van desde fotos XXX a vídeos sexuales. Todo previo pago del usuario que quieran consumirlo al que lo haya subido a su perfil por un módico precio. La noticia llega por una deportista que ha decidido unirse a esta famosa plataforma.

Alysha Newman se ha abierto un perfil en Only Fans después de que su legión de seguidores en Instagram se lo hayan pedido de manera insistente. Hasta ahí podría parecer todo normal. Una mujer que se abre un perfil debido a su belleza y porque así lo ha elegido ella misma. Pero es que hablamos de Alysha Newman, quien a sus 27 años está a punto de acudir a sus segundos Juegos Olímpicos.

Por 30 dólares al mes o bien 850 al trimestre para poder ver los contenidos de la pertiguista, quien ganó la medalla de oro en los Juegos de la Mancomunidad de Gold Coast en 2018 y de bronce en los Juegos Panamericanos del 2019. Los Juegos de Tokio serán su segunda cita olímpica, ya que participó en los de Río de Janeiro.

Eran muchas las peticiones para que diese este paso y, finalmente, Alysha Newman hizo caso a sus fans. "Sus deseos son órdenes", escribió la pertiguista al tiempo que confirmaba su ingreso en Only Fans a su casi medio millón de seguidores en la red social de Instagram. Pero ella no es la única deportista que ha optado por esta vía, antes que ella también lo hicieron la futbolista Madelene Wright o la piloto Renne Gracie.

A gusto con su cuerpo

No es la primera vez que la atleta olímpica se coloca en el ojo del huracán. Hace alrededor de un año, protagonizó una campaña de ropa interior para una conocida marca británica junto a otras deportistas como la corredora estadounidense Queen Harrison Claye, la escaladora estadounidense Sasha DiGiulian y la gimnasta británica Georgia-Mae Fenton.

Esto le llevó a que su compatriota Sage Watson cargase contra ella: "Me rompió el corazón ver un vídeo reciente de una campaña de lencería que se enfocaba en el trasero y los pechos de las mujeres mientras practicaban deportes. Como atleta femenina afirmo que eso no es lo que hace increíbles a nuestros cuerpos, son nuestros brazos, piernas, abdominales, espalda y nuestra fuerza mental".

La atleta canadiense contestó y dejó muy claro que es dueña de su cuerpo y su destino: "Si no es ahora, ¿entonces cuándo? Si no superamos los límites, rompemos barreras y expectativas, ¡no haremos más que apartarnos de nuestro verdadero yo! Como mujer y atleta he estado rompiendo barreras toda mi vida y esta campaña me permitió mostrar otro lado de la belleza de ser mujer".

Orgullosa de su cuerpo, la canadiense ha dado este nuevo paso en esta plataforma de contenidos para adultos. Criticada por ello por muchos, venerada por otros miles de seguidores que siguen cada una de sus publicaciones, tanto deportivas como en las que se realza tanto su espectacular figura como su belleza. Alysha Newman da un golpe en la mesa y parece dejar una cosa clara: cada mujer es dueña de su destino, haz lo que quieras porque tu vida es solo tuya.

