El COI deja la vacuna para los JJOO en manos de los Estados y confía en sus "herramientas" antiCovid

"Sea cual sea el contexto, podemos organizar eventos deportivos y, dependiendo de los elementos en el momento, los organizadores pueden utilizar las medidas preparadas de antemano", ha indicado. Este tipo de herramientas serán, por ejemplo, la luz verde al acceso de público a los estadios.

La vacuna, opcional

Otro de los aspectos a los que ha arrojado algo de luz es Jean-Christophe Rolland es al tema de la vacunación. Alejandro Blanco, presidente del COE, explicó en una entrevista para EL ESPAÑOL que se estaba "debatiendo" la posibilidad de vacunar a todos los deportistas que vayan a acudir a Tokio 2021.

"Lo que es al cien por cien es el tema de los PCR a la entrada, durante y después. No solo hay un plan A y un plan B. Siempre el COI irá de la mano a la OMS para ver qué decisión se toma. Va a predominar más los PCR continuos, un seguimiento y un control evitando que los deportistas se mezclen con otras personas y estén en una especie de burbuja", indicó Blanco.

Sin embargo, el miembro del COI y presidente de la Federación Internacional de Remo ha indicado que "es responsabilidad de los Estados" y "no puede ser responsabilidad del COI" la "obligación de la vacunación". "Varía de un país a otro", ha recalcado sobre el acceso a la vacuna de cada deportista.

Rolland ha subrayado que existe un "enfoque ético" por el que "no se puede imponer" la vacuna para participar en los Juegos Olímpicos de Japón. Si bien ha considerado que el acceso de los deportistas a la vacuna sería "algo muy bueno", no ve al COI con competencias para obligar a los deportistas a ser vacunados, sino que dependerá de cada país. El galo, además, ha pedido no hacer "demagogia": "No son las pocas dosis para deportistas las que pondrán en peligro las campañas de vacunación".

