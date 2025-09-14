Dani Garrido, alto y claro sobre las protestas contra Israel en La Vuelta a España: "Manifestarse es un derecho constitucional"

Más allá de la victoria del danés Jonas Vingegaard en la ronda española, si hay algo que ha acaparado la atención de los espectadores son las protestas propalestinas que han tomado el centro de Madrid.

Después de las diferentes movilizaciones por España, estaba claro que la capital no iba a ser diferente y los manifestantes tratarían de hacerse oír con el objetivo de detener la carrera.

Ante la escalada de las protestas, la organización decidió detener la etapa y dar por finalizada La Vuelta a España. Una decisión que ha provocado el enfado de políticos y algunos espectadores pero el furor de los manifestantes.

Así, ante esta situación de protesta donde se ha visto señalada la actitud de los madrileños que no han dudado en repartirse por las diferentes zonas de la capital con banderas de Palestina, el periodista deportivo Dani Garrido ha dado su perspectiva de la situación en Carrusel Deportivo.

Garrido ha señalado cómo ha sido una "manifestación pacífica" pero que ha ido escalando y no hay "quién defienda la violencia" que se haya podido ver en las calles de Madrid.

Las protestas en la Vuelta

Madrid prometía ser la última etapa en La Vuelta ciclista a España 2025. Sin embargo, bajo el grito "Palestina ha ganado la Vuelta", los manifestantes han conseguido su objetivo: detener la carrera y mostrar su rechazo a que el equipo israelí participe.

Las imágenes de la manifestación han generado gran controversia ya que se ha podido ver a personas con banderas de Palestina o sentándose en modo de protesta, pero en otras zonas se han visto lanzamientos de vallas y enfrentamientos con la Policía.

Con este clima de violencia y de incertidumbre, la Vuelta no ha tenido otra opción que poner punto y final a la carrera y cancelar la ceremonia de premiación que se tenía planeada. La Vuelta ha sido expulsada de Madrid.

Entre las redes sociales se pueden leer mensajes de personas simpatizando con los manifestantes y otros criticando la imagen que pueda dar España al mundo a la hora de organizar eventos de carácter internacional.

Por ello, en Carrusel Deportivo, el periodista deportivo Dani Garrido ha sido muy contundente al respecto y no ha dudado en dar su opinión.

"Bueno, pues a 1 km, por ejemplo, de meta hay una manifestación pacífica con banderas de Palestina que, aunque alguno lo olvide, es un derecho constitucional. Y no hay borrego que entienda que, por ejemplo, hay algunas manifestaciones en las que se han excedido", señalaba el presentador.

Garrido mostraba su rechazo total a la violencia vista en algunas zonas: "¿Quién va a aplaudir que se tiren vallas salvajemente al paso de un ciclista, algo que muy puntualmente ha ocurrido? Si ha llegado a pasar, si algún ciclista lo ha dicho, ofrece también verosimilitud. Si alguien ha lanzado chinchetas a la cara, ¿quién va a defender que eso está bien hecho?"

"¿Quién va a defender que, si tú de repente estás instalado en mitad de la carretera, ves que los ciclistas están en alguna esquina y saltas al acecho del ciclista? Eso está muy mal hecho y lo hemos dicho desde el primer día", indicaba el periodista.

No obstante, sí que mantenía su defensa del derecho de los ciudadanos a manifestarse en plena Vuelta ciclista. "Y eso es una verdad como un templo, al igual que el 99% de la gente que ha salido a manifestarse lo ha hecho de forma pacífica, con banderas de Palestina", afirmaba.

"Si de las acciones puntuales queremos hacer un ejemplo general, pues está mal hecho. ¿Quién va a aplaudir que ese hombre que saltó y se cayó de bruces delante de los ciclistas y obligó a que un policía cruzara por delante y se cayera un pobre ciclista?", apuntaba Garrido. "Ha habido ejemplos muy puntuales absolutamente denunciables. Sin ninguna duda".