La Vuelta recorta cinco kilómetros del recorrido de la última etapa en plena ola de concentraciones propalestinas

Vista de un podio de La Vuelta con pegatinas de la bandera palestina EFE

Nuevo cambio de recorrido en La Vuelta a España. Afecta a la última etapa, la de este domingo, que arrancará desde Alalpardo y concluirá en Madrid. Constará de cinco kilómetros menos, tras la última modificación de la organización, suprimiendo el paso por Aravaca.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

