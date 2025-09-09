Javier Guillén, director de La Vuelta, asegura que la carrera llegará al final: "No va a parar, el propósito es llevarla a Madrid"

A raíz de los disturbios que se desataron el pasado miércoles en Bilbao durante el transcurso de la etapa 11 de La Vuelta, las protestas de los manifestantes propalestinos no han cesado y han protagonizado escándalos que formarán parte de la historia de este edición.

Desde el sabotaje de una etapa hasta provocar las caídas de dos ciclistas, viéndose obligado uno de ellos a abandonar la carrera. La situación se ha vuelto insostenible para los equipos y los propios corredores. También para la organización, aunque no está en el guion suspender La Vuelta.

Javier Guillén, director de La Vuelta, aseguró tras los incidentes que obligaron a neutralizar este martes la decimosexta etapa que la ronda española "saldrá mañana" para disputar la jornada entre O Barco de Valdeorras y Alto del Morredero.

🔙🚵‍♂️"El Giro se corrió sin problemas, el Tour igual. Nosotros estamos en esta situación excepcional y que es totalmente distinta"



📍‼️ "Lo que queremos es trabajar para LLEGAR A MADRID"



👔🎙️ Javier Guillén, director de #LaVuelta25, tras lo ocurrido en la 16ª etapa

"Ante todo, tengo que decir que La Vuelta no va a parar y mañana saldrá la etapa. Nuestro propósito es llevar la carrera hasta Madrid", señaló.

Sin cambios en la situación

A pesar de que Israel Premier Tech decidió eliminar el nombre del país en el maillot con el objetivo de que las protestas amenicen, las protestas por parte de los manifestantes a favor de Palestina no han cesado. Aun así, el equipo no tiene la intención de abandonar la carrera.

"El Giro se ha corrido sin ningún problema, el Tour se ha corrido sin ningún problema... Lo digo por carreras que acaban de suceder. Nosotros estamos en una situación totalmente distinta. Queremos seguir trabajando", empezó comunicando en rueda de prensa.

"A partir de ahí, las conclusiones que cada uno quiera sacar de por qué hay uno u otro equipo, siempre decimos lo mismo: tienen la legitimidad para hacerlo. Mientras la tengan, seguirán compitiendo", añadió

"Es la UCI y el propio equipo los que han tomado su posición. Podemos valorar cualquier otro tipo de escenario, se verá en los próximos días, pero queremos trabajar para llegar a Madrid [...] La vuelta no va a parar y saldrá mañana", desveló Guillén.

"No se pueden cortar las etapas, no se puede bloquear el paso de los ciclistas. Es ilegal. Lo tipifica el código penal y la ley del Deporte. Nosotros somos deporte y el deporte sirve para unir. Todo lo que no sea eso, no está vinculado al deporte".

"Cada uno que quiera utilizar la plataforma de comunicación de La Vuelta para dar el mensaje que sea, y en este caso es el mensaje pro-Palestina, que por supuesto es algo terrible lo que está ocurriendo y lo que queremos todos es la paz", sentenció el director de La Vuelta.

🔴 ÚLTIMA HORA



La organización de #LaVuelta25 ha comunicado que la etapa 16 finaliza a 8 kilómetros de la línea de meta por las protestas cerca de la meta en Mos (Pontevedra)



Así estaba la meta hace unos minutos #VueltaRTVE9s

📹 @angelaa_fs https://t.co/eDXlsnmRgk pic.twitter.com/fSS1xbHz3c — RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 9, 2025

La Vuelta 2025 está siendo el escenario de una de las mayores campañas de boicot deportivo contra Israel vista hasta la fecha en Europa, con múltiples protestas coordinadas contra la permisividad de los organizadores con el combinado israelí.

El equipo fue fundado en 2015 por el millonario canadiense-israelí Sylvan Adams, cercano al primer ministro Benjamin Netanyahu. Ascendió a la máxima categoría UCI WorldTeam en 2020, convirtiéndose en el primer equipo profesional israelí de la historia.

Según los críticos, el equipo forma parte de una estrategia de sportswashing, un concepto referido al uso del deporte como instrumento para mejorar la reputación de países vinculados a la violación de los derechos humanos.

En el caso del Israel-Premier Tech, se acusa a La Vuelta de permitir la participación de un equipo israelí dada la situación en Gaza y Cisjordania.