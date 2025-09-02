La semana arranca con el noruego Torstein Traeen (Bahrain Victorius) todavía instalado en el liderato de manera interina, pero ya sintiendo muy de cerca el aliento en la clasificación del favorito número uno a hacerse con la 'roja': Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike). Tras el danés y también cerca del noruego el resto de aspirantes a ganar en Madrid el 14 de septiembre o al menos con la intención de estar en el podio.

Los primeros nueve días, con el inédito inicio en Italia y la salida en la capital del Piamonte, Turín, estaban dejando un regusto de ir consumiendo etapas sin prácticamente movimientos trascendentales entre los mejores hasta que llegó la sorpresa en la etapa que cerraba la primera parte.

La ascensión a la estación invernal de Valdezcaray permitió a Vingegaard, lanzar de manera sorpresiva e inesperada su primer ataque serio desde el comienzo de la carrera que le permitió irse a la jornada de descanso con más de medio minuto de ventaja. El liderato no le dio para alcanzarlo, pero se quedó tan cerca que aunque la semana la comenzará vestido con el amarillo y negro de su equipo todos lo ven ya vistiendo de rojo.