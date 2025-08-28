Jay Vine conquista la 6ª etapa de La Vuelta en Andorra y Juan Ayuso se despide de la general mucho antes de lo esperado

El australiano Jay Vine, ganador de la 6ª etapa de La Vuelta. EFE EFE

El australiano Jay Vine se ha proclamado ganador de la 6ª etapa de La Vuelta entre Olot y Pal (Andorra) tras cruzar la meta en solitario como fugado.

La nota negativa de la jornada es el fin de las aspiraciones de Juan Ayuso como candidato a conquistar la general. El corredor de UAE, gran esperanza española, se descolgó del pelotón en la ascensión final y se queda 62º en la clasificación a más de 11 minutos del liderato.

En los metros finales, el italiano Giulio Ciccone animó la carrera con un ataque controlado por Jonas Vingegaard y el resto de favoritos. No obstante, el danés pierde el maillot rojo, que pasa a manos del noruego Torstein Traeen, segundo en la etapa.

Mal trago para @juann_ayuso, quien pierde posiciones a cola del pelotón en la subida a Pal en la etapa 6 de la #Vuelta25



📺#vueltartve28a en directo en @la1 y @rtveplay https://t.co/h8yFhrJDwK pic.twitter.com/q5ZUnTCfIF — Teledeporte (@teledeporte) August 28, 2025

La nueva general sitúa a Træen en cabeza con 31" de ventaja sobre el francés Bruno Armirail y 1'01" sobre el italiano Lorenzo Fortunato.

Los tres grandes favoritos siguen en la pelea, aunque ahora deben recortar el colchón obtenido por el noruego. Vingegaard queda relegado al 5º puesto (+2'33"), Almeida queda sexto (+2'41") y Ciccone, séptimo (2'42").

Con su desplome en el primer test de montaña en la ronda española, Ayuso demuestra que no ha llegado en las condiciones más óptimas y su rol quedará relegado a hacer de gregario del portugués Joao Almeida.

🥇Vini Vidi Vinci🥇



El 🇦🇺Jay Vine vence en la etapa 6 en Pal (Andorra) y el 🇳🇴 Torstein Traen se coloca líder de la general de la #Vuelta25.#vueltartve28a pic.twitter.com/GFeLVAyicx — Teledeporte (@teledeporte) August 28, 2025

