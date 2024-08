Yates se corona en Granada y pone patas arriba el podio de La Vuelta: O'Connor resiste con el maillot rojo

❤️ It was a tough day on the road, but the race leader didn’t have to fear. His position was safe. 📽️ Enjoy now one minute of the Red Jersey!



❤️Día duro en la carretera, pero el líder no ha tenido que temer. Su liderato estaba a salvo. 📽️ ¡Disfruta del minuto de La Roja!… pic.twitter.com/tTGOlzOn7I