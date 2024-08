Javier Guillén, director de La Vuelta a España: "Espero que sea la más emocionante de las tres grandes"

Ya está todo listo para el inicio de La Vuelta a España. Este sábado 17 de agosto la carrera española da el pistoletazo de salida a su 79ª edición. Comenzará en Lisboa y serán tres semanas llenas de emoción en busca de un nuevo ganador. Kuss defiende el trono y tratará de revalidar la corona ante la ausencia de grandes estrellas.

Javier Guillén, director de la Vuelta a España, concedió una entrevista a la agencia Efe en la previa al inicio de la competición en la que deseó que fuera "la más emocionante e igualada de las tres grandes".

"Siempre queremos que vengan todos, los mejores, pero este año no tendremos a Pogacar, ganador del Giro y del Tour, ni a Vingegaard, ni a Remco Evenepoel. Tendremos la mejor participación posible, y me gusta la lista de participantes, me gusta porque permitirá que la Vuelta sea una carrera abierta y disputada, en la que no hay un favorito claro", señaló Javier Guillén.

El director de La Vuelta habló de las ausencias de los tres grandes ciclistas del momento entendiendo perfectamente su decisión: "Pogacar ha hecho el Giro y el Tour y siempre dijo que no vendría a la Vuelta. Me hubiera encantado que viniera, pero entiendo sus razones. Vingegaard salió de una lesión, hizo el Tour y ahora quiere estar con su mujer para el nacimiento de su segundo hijo. Y Evenepoel hizo el Tour y luego unos Juegos Olímpicos estelares", subrayó.

Una Vuelta dura

Guillén, respecto al recorrido diseñado para la Vuelta 2024, espera tres semanas intensas, con algunos puntos de referencia en cada una de ellas. "Será una Vuelta dura, con tres partes diferentes. La primera semana con Sierra Nevada, donde puede influir el calor. Luego la segunda con el bloque asturiano, con el Cuitu Negru y Lagos de Covadonga como puntos claves, y luego la tercera con Picón Blanco y la crono de Madrid", apuntó.

"Ojalá esté la carrera abierta hasta la crono. Entre medias habrá muchas etapas con trampa, difíciles de controlar, que pueden dar la sorpresa, por ejemplo, la de Jerez y Yunquera", explicó.