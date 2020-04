Las tres series de HBO que derrotan a Netflix en la cuarentena: aún tienes tiempo para verlas

Los cines cerrados, las bibliotecas sin abrir, los conciertos prohibidos… las propuestas de ocio y culturales han vivido un fuerte revés por el coronavirus. El confinamiento ha hecho que las actividades más habituales de la población no se pudieran realizar, y es ahí donde otros han sacado la cabeza. Las plataformas de contenido (como Netflix, HBO o Filmin) han hecho su agosto durante esta cuarentena. Su consumo ha crecido, y se han convertido en las reinas de las casas.

La gente pasa 24 horas en su hogar, y está viendo más productos que nunca. Tal como informó Justwatch a este medio, en nuestro país las búsquedas sobre plataformas habían crecido estos días una media del 187%. Algunas, como Filmin o Flixolé incluso dieron datos de forma transparente para reconocer que estaban viviendo un repunte de consumo y nuevos suscriptores.

Lo que no esperábamos es que la vencedora de este confinamiento no fuera Netflix. Ha sido HBO la que, según informa Business Insider, más ha crecido durante estos días. Según el portal, ha sido la plataforma que más ha crecido desde el pasado 15 de marzo con un aumento de su tráfico en nuestro país de un 244%. En segundo lugar en cuanto a crecimiento se coloca Filmin, que ha visto como aumenta su consumo un 235,4%.

Fotograma de Westword

Netflix ni siquiera se hace con el bronce, que es para Movistar+, que suma 209% de nuevos usuarios, mientras que la plataforma más popular se queda con un crecimiento del 186%, casi un 70% menos que HBO. Son datos increíbles también, e incluso comprensibles, ya que al tener una base de suscriptores tan amplia es difícil conseguir aumento entre ellos o nuevos usuarios. Pese a todo lo consiguen, en parte porque han estrenado productos muy potentes. El éxito de HBO, que a pesar de eso sigue cinco puntos por detrás de Netflix en cuanto a cuota total de streaming, se debe principalmente al estreno de dos de sus series estrella de este año.

'La conjuta contra América'

La primera en llegar fue La conjura contra América, la esperadísima adaptación del libro de Philip Roth creada por David Simon, el creador de The Wire. Una serie que especula con qué hubiera pasado en EEUU si Roosevelt hubiera perdido las elecciones frente a un héroe como el aviador Lindbergh en 1940.

Una figura real, que nunca se presentó a las elecciones, pero que apoyó abiertamente a Hitler y se posicionó en contra de ir a la Segunda Guerra Mundial. Nos encontramos, por tanto, en un país que se mantiene aislado del conflicto, recibe a líderes nazis y en donde crece el antisemitismo. Esto permite a Simon hacer una metáfora de la era Trump en una serie protagonizada por Zoe Kazan, Winona Ryder y John Turturro.

Lidbergh llegando a presidente en la realidad paralela de la serie.

'Westworld'

Pero, sin duda, el estreno más popular ha sido el de la tercera temporada de Westworld, uno de sus mayores éxitos recientes. Una superproducción de ciencia ficción creada por Jonathan Nolan, el hermano del director de El caballero oscuro, que presenta un futuro donde existen parques temáticos donde las personas dan rienda suelta a sus fantasías y donde los androides se rebelan dando lugar a la mítica trama de la ciencia ficción de toma de conciencia de los robots y su lucha contra los humanos.

Está basada en la película homónima de 1973, que fue escrita y dirigida por el novelista Michael Crichton, y en su secuela Futureworld de tres años después, aunque Nolan la ha hecho suya y se la ha llevado a su terreno. Esta tercera temporada, además, se ha rodado en la ciudad de las artes y las ciencias de Valencia, y presenta a su protagonista, Dolores (Evan Rachel Wood), escapando por fin del mundo virtual para entrar en el mundo real.

Fotograma de El visitante.

'El visitante'

Otra de las series del momento en HBO es El visitante (The outsider), una ficción basada en la novela de Stephen King y que se ha visto beneficiada por las grandes críticas y un excelente boca a boca. Una historia que se sitúa en la ciudad ficticia de Flint City, Oklahoma, dond el detective de la policía Ralph Anderson arresta al entrenador de béisbol y profesor Terry Maitland frente a una multitud de espectadores, acusándolo de violar, matar y mutilar a un niño de 11 años. La serie, además, la ha creado Richard Pryce, autor de The night of, una de las mejores series recientes.

No hay que olvidar que HBO tiene en su poder las series que cambiaron la forma de hacer ficción en estas décadas, y muchos usuarios también se están poniendo al día con obras maestras como Los soprano o The Wire. Además, en un movimiento inteligentísimo, la plataforma se hizo con los derechos de la película Contagio, dirigida por Steven Soderbergh en 2011, y que se ha convertido en un fenómeno reciente por su gran parecido a la situación que vivimos por el coronavirus.