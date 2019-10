Netflix rescata a Willy Toledo: protagonizará junto a Luis Tosar ‘Los favoritos de Midas’

Willy Toledo pasó de ser una de las estrellas de este país a desaparecer casi por completo de la industria. De ser un reclamo para la taquilla artífice del éxito de películas como El otrolado de la cama y de pelotazos televisivos como Siete vidas, sus apariciones comenzaron a disminuir desde febrero de 2003. ¿El motivo? Aquella gala de los Goya en la que él junto a Alberto San Juan clamaron por el No a la guerra. Una ceremonia política por la que muchos -especialmente desde la derecha- le declararon odio eterno.

El propio actor lo explicaba así en este periódico con motivo del 15 aniversario de aquella histórica gala. “A los que más sacamos la cabeza se nos marca con una cruz, porque existen las listas negras, y no sólo en las instituciones, sino también en las productoras. Dos días después de la gala, FAPAE pidió la dimisión de la presidenta de la Academia. Después de eso ya vino un acoso y derribo hacia mi persona. Fui el chivo expiatorio. En la gala de los Goya me marcaron la estrella judía en el pecho. Este ya está señalado. Y se decía a los demás: señores actores y actrices, aquí tenéis el ejemplo vivo de lo que ocurrirá si continuáis así, mirad lo que le ha pasado a Willy”.

Desde entonces, especialmente en los últimos años, han sido pocos los valientes que se han atrevido a contratar a Toledo. David y Fernando Trueba han confiado en él para pequeños papeles, y estuvo en la versión cinematográfica de El Rey, que él también protagonizó en teatro. Pero ningún proyecto industrial, de envergadura… hasta ahora. Ha sido Netflix quien lo ha rescatado de esas listas negras. Lo ha hecho gracias a Mateo Gil, guionista de las primeras películas de Alejandro Amenábar y director de Blackthorn, que se estrena en la plataforma con la serie Los favoritos de Midas.

Mateo Gil y Luis Tosar. Nani Gutiérrez Netflix

La serie -escrita por Mateo Gil y Miguel Barros, dirigida por Mateo Gil y Oskar Santos y producida por Nostromo Pictures- se estrenará en 2020 y tiene a Luis Tosar como protagonista de los seis episodios. Tosar estará acompañad por Willy Toledo, Marta Belmonte (Gente que viene y bah, Isabel), Marta Milans (Vergüenza, El embarcadero), Carlos Blanco (Volver, Fariña) y Bea Segura (Hierro, Hospital Central), que completan el reparto principal.

Ambientada en el Madrid actual, la historia está inspirada en el relato corto de Jack London The Minions of Midas (publicado en 1901), en el que un gran empresario sufre un extraño chantaje: si no accede a pagar una elevada suma de dinero, los autodenominados Favoritos de Midas matarán a una persona al azar en la fecha señalada y añadirán una nueva víctima periódicamente hasta conseguir su objetivo. ¿Cuántas muertes será capaz de cargar sobre sus hombros?