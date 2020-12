Wonder Woman, la gran esperanza de los cines para salvar la navidad

Wonder Woman

Las salas de cine necesitan un milagro navideño. Lo necesitan para intentar maquillar una situación que empieza a ser insostenible. La pandemia ha dejado el negocio de la exhibición tiritando, y a pesar de las ayudas del Gobierno, la mayoría de ellos han decidido cerrar temporalmente o incluso bajar la persiana de forma definitiva. El resto confían en que con la vista ya puesta en la vacuna y con la constatación de que los cines son un lugar seguro, sólo se necesiten títulos atractivos para llevar a la gente de vuelta.

Otros creen que el confinamiento ha alejado a la gente definitivamente de las salas. Que la gente ha descubierto las plataformas y sus posibilidades y no volverán, pero éxitos como los de Padre no hay más que uno 2, que superó los dos millones de espectadores, o incluso Tenet, que pasó del millón de entradas vendidas, demuestran que hay esperanza.

Ese milagro tiene forma de amazona y los rasgos de Gal Gadot, la actriz que interpreta a Wonder Woman y que vuelve con una secuela -Wonder Woman 1984 se estrena este viernes- que se ha retrasado durante meses hasta fijar su llegada en navidad. Warner ha asegurado que no podía retrasar más la película y en EEUU llegará a la vez a salas y a HBO Max. La noticia de la confirmación del estreno fue recibida por los exhibidores con vítores, aunque poco después la misma compañía anunciaba que lanzaría todos sus estrenos de 2021 simultáneamente en la plataforma y en cines y la cosa se torció.

Imagen de Wonder Woman 1984

Más allá de la guerra entre streaming y salas tradicionales, la llegada de Wonder Woman puede ser fundamental para levantar el sector o para darle la estocada final. Las malas noticias llegan de muchos países europeos como Francia, Reino Unido, Alemania o Italia, donde se ha decidido el cierre de cines y no podrá estrenarse, por lo que su taquilla se verá mermada. Ni que decir tiene que aquellos 820 millones que hizo la primera parte o los 1.000 con los que se especulaba hace un año serán imposibles, pero puede que sí que al menos devuelva a la gente a la sala oscura.

De momento las primeras estimaciones en EEUU dicen que puede hacer un primer fin de semana entre 5 y 15 millones de dólares y acabar su carrera comercial entre los 30 y los 60. Acabar en 60 con la película en plataformas en el país significaría convertirse en el mayor éxito tras la llegada de la covid y superar a Tenet. Serían buenas noticias. Según Deadline, Wonder Woman 1984 podría abrir en otros 32 mercados con un resultado de entre 60 y 70 millones de dólares. Nada mal teniendo en cuenta que su predecesora logró 73 en esos mismos mercados en 2017.

¿Y en España? Pues varias cuentas especializadas en análisis de taquilla hablan de una cifra cercana a 1,5 millones de euros. Sería un dato muy positivo. Similares a las de Padre no hay más que uno 2, que superó los dos millones en cinco días y los 1,4 en el fin de semana, e iguales a las de Tenet, que sumó esa cifra. Todo lo que fuera superar esos datos serían muy buenas noticias y que 250.000 personas han ido a las salas. Cifra que tendría más mérito viendo las restricciones de muchas comunidades autónomas, con toques de queda a las 22 horas, lo que hace complicada la programación de un filme cuya duración supera las dos horas y media. Eso hace que los pases de las 22:00, uno de los más preciados por los cines, sean imposibles.

Fotograma de Wonder Woman 1984.

Será importante, también, ver cómo aguanta durante los días festivos. Tradicionalmente los días de diario de las épocas en las que los chavales tienen vacaciones son muy propicias, y eso podría hacer que el filme supere los 7,5 millones de euros de Tenet. Si lo hace también superaría las cifras de la primera entrega, que debutó con 2 millones en 2017 para terminar con 7,3.

El otro mercado al que todo el mundo mirará esta semana es China, donde los primeros datos de venta anticipada están siendo algo decepcionantes, pero donde se espera que pueda debutar con 40 millones de dólares. El mercado asiático se ha convertido este año en el mejor salvavidas para el cine, y si Wonder Woman encuentra su sitio en una cartelera plagada de éxitos locales será todo una hazaña. Queda cruzar los dedos, y que la superheroína consiga su misión más complicada, rescatar los cines.