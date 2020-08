Santiago Segura, salvador del cine español: su película recauda 460.000 euros en un día

Santiago Segura durante la presentación de la película, 'Padre no hay más que uno 2'. EFE

El cine es, por su propia naturaleza, el mejor santuario para visionar una película. No obstante, la irrupción del coronavirus ha corrompido el curso natural y las películas han recurrido a las plataformas. Las salas de cine, al igual que los demás comercios, permanecieron cerrados durante el confinamiento más cruel y ahora intentan poco a poco recuperar la normalidad con aforo limitado y una distancia considerable entre butaca y butaca.

Pese a la apertura de las salas, la recuperación está siendo ardua y lenta. No es fácil atraer a gente a un recinto cerrado lleno de gente. Mientras la mayoría de directores retrasan sus estrenos a final de año, como es el caso de Dune —dirigido por Denis Villeneuve, finalmente llegará a los cines el 18 de diciembre en lugar de el 20 de noviembre—, otros han decidido arriesgarse a la incertidumbre.

Santiago Segura ha sido uno de ellos. Ante las adversidades a las que podía enfrentarse, el director y guionista decidió adelantar la secuela de Padre no hay más que uno al 29 de julio. Tal y como explica Segura a EL ESPAÑOL, él también se había planteado esperar para estrenar el filme. "El cine ha bajado un 85 o 90% en taquilla. Ningún negocio aguanta eso", comenta. Sin embargo, ha querido utilizar esa misma ausencia de estrenos para realizar el suyo propio. "Yo he querido cuanto antes darle al cine el producto que necesita para seguir subsistiendo", asegura.

La estrategia de la promoción de Padre no hay más que uno 2 era clara. Tanto Segura como Loles León han trasmitido el mensaje de que la supervivencia del cine pasa por acudir a las salas. Asimismo, indican que el peligro de contagio en el cine es mínimo. "En el cine miras hacia delante, no hablas y hay distancia social. Es uno de los sitios más seguros. No ha habido ningún rebrote en los cines y es el momento de volver a las salas", señala el director.

"Ojalá esta película vaya bien para que los demás directores se sumen y revitalicen la industria. ¿Puedo haber metido la pata? Puede ser. Lo veremos", se preguntaba Segura conversando con este periódico en vísperas del estreno. Finalmente, los números le han dado la razón. Tan solo el día de su estreno Padre no hay más que uno 2 recaudó 460.000 euros.

Además, ComscoreMovies ha ofrecido una alentadora cifra este lunes para la industria del cine. La taquilla del fin de semana supera los 2 millones de euros y crece en más de un 165% respecto a la semana pasada. La película de Santiago Segura encabeza la lista pero otras producciones como La caza, Scooby! o Voces han contribuido al funcionamiento de las salas de cine. Todo ello, claro está, gracias a la confianza que ha depositado la gente en revitalizar uno de los sectores más castigados por la pandemia.

Según indican los datos, la gente ha optado por filmes españoles, ya que el 75% de la taquilla de este fin de semana la han generado tres películas españolas: Superagente Makey y las ya mencionadas Voces y Padre no hay más que uno 2.

Desde Ocine han celebrado estos datos y han destacado que los cines están "muy felices". "El éxito de la película supone un soplo de optimismo para las salas de cine y la prueba de que la gente quiere ir al cine", comparte por otra parte Juan Ramón Gómez Fabra, presidente de la Federación de Cines de España (FECE). Evidentemente, todavía falta mucho para que la cultura del cine vuelva a la normalidad pero la industria espera que cada vez se deposite más confianza en este ocio tan necesario y desaparecido tras el coronavirus.

De esta manera, Tenet es la película que todas las salas tienen en el punto de mira. Su director, Christopher Nolan, es un acérrimo defensor del cine y ha hecho caso omiso a la posibilidad de estrenarla únicamente en plataformas. Así, el que fuera director de Origen o Interstellar, estrena su nuevo filme en España el 26 de agosto.

"Esperemos que todo vaya bien y se termine estrenando en los cines", declara Himesh Patel a este periódico, quien interpreta a uno de los personajes secundarios del largometraje que pretende convertirse en el pelotazo del año. Santiago Segura ha dado el primer paso de lo que espera que sea una cadena de estrenos que hagan frente al coronavirus y que hará cima con Tenet.