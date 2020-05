¡Feliz día de ‘Star Wars’!: cinco proyectos de la saga que ya están en camino

Cada año, el 4 de mayo se celebra el día de Star Wars. Es el 4 de mayo porque la frase más mítica de la saga, 'Que la fuerza te acompañe', se parece en su pronunciación inglesa a esta fecha ('May the force be with you' y 'May, 4th') Un día para que todos los fanáticos, seguidores y frikis de la saga, hagan pública su devoción por una franquicia que es historia del cine. Nadie confiaba en George Lucas cuando contaba que quería hacer una space ópera a finales de los 70. Sus propios amigos pusieron en duda el proyecto, pero él lo saco adelante y cambió Hollywood para siempre. Dio origen a una saga que es amada generación tras generación, y que cada década que pasa vuelve con una trilogía que levanta las reacciones más exacerbadas.

La compra de la franquicia por parte de Disney trajo el desembarco de nuevos proyectos. Hasta ahora ya hemos visto una nueva trilogía (los episodios VII, VIII y IX), dos spin offs (Rogue One y Solo) y la primera serie de acción real que se acaba de ver en Disney+, la plataforma de contenido online de la saga. La creación del propio ‘videoclub’ de la empresa y la necesidad de crear nuevos ganchos para los fans han provocado que se estén desarrollando múltiples apuestas que llegarán en los próximos años. Muchos se encontraban ya en desarrollo, pero el coronavirus ha afectado hasta a la Fuerza.

Nueva trilogía de Rian Johnson

Uno de los proyectos más esperados. No se sabe casi nada de esta nueva trilogía, sólo que serán tre nuevos episodios que no tendrán nada que ver con personajes que ya conocemos. El director lo ha dejado claro, quiere bucear en otras historias y dar rienda suelta a su libertas creativa. Puede que así evite las críticas de los fans más estrictos, que criticaron su Episodio VIII mientras que la crítica lo alabó y lo colocó como uno de los mejores de la saga por, precisamente, atreverse a desafiar las normas que parecían escritas en piedra. Será la prueba de fuego para Johnson, y habrá que ver cómo sienta su libertad en un estudio donde no tienen problemas en despedir realizadores por ‘diferencias creativas’.

Ewan McGregor vuelve como Obi Wan.

Serie sobre Obi Wan Kenobi

Era un rumor a voces, y al final se confirmó. Una de las series que prepara la compañía para el futuro próximo estará dedicada a uno de los personajes más emblemáticos, el del maestro Jedi Obi Wan Kenobi. Para deleite de los fans, además, estará interpretado por Ewan McGregor, el mismo actor que le dio vida en los episodios I, II y III. Es uno de los platos fuertes de Disney+, que sabe que los fans de Star Wars quieren contenido original además de las míticas películas.

Hace unos días se filtraba una posible sinopsis que hablaba de una serie que contaba la historia del Jedi justo después de los eventos sucedidos en Episodio II: La venganza de los Sith, y que situaría su acción en Tatooine, donde vigilaría de lejos a Luke Skywalker. La creadora es Deborah Chow, que ya ha dirigido varios capítulos de The Mandalorian.

La serie sobre Cassian Andor

Los fans quedaron encantados con el primer spin-off de la saga, Rogue One. El filme de Gareth Edwards sufrió muchas complicaciones y finalmente fue fichado Tony Gilroy, que rodó muchísimas escenas nuevas y remontó todo el filme de Edwards. A pesar del caos funcionó y fue un éxito de taquilla, quizás porque contaba la historia de los rebeldes que robaron los planos de la Estrella de la Muerte que llegarían a Luke y compañía en el Episodio IV. Por eso, Disney ha querido confiar en esta línea narrativa dando una serie al personaje de Cassian Andor,

El mismo Gilroy será el showrunner, pero lo hará, de nuevo, sustituyendo al anterior. El motivo oficial es que su trama se parecía demasiado a The Mandalorian. De esta serie sí se sabe que también estarán Alan Tudyk en el papel del robot K-2SO , además de Stellan Skarsgård, Kylle Soller, Genevieve O’Reilly y Denise Gough.

Diego Luna como Cassian Andor.

Serie con protagonista femenina

Una de las últimas sorpresas que ha dado Star Wars es el anuncio de que habrá una nueva serie, con una protagonista femenina, y con una showrunner. Se trata de Leslye Headland, cocreadora de Muñeca rusa, uno de los éxitos recientes de Netflix, que también escribirá la serie de la que no se han dado más pistas pero que también irá a Disney+.

La unión con Marvel

Uno de los proyectos que guardan en secreto pero que tiene más emocionado a los fans es el que supondrá la unión de las dos sagas más exitosas de Disney: Marvel y Star Wars. La mente pensante de todo el universo de superhéroes, Kevin Feige, llegará al universo de La Guerra de las Galaxias para producir una serie junto a Kathleen Kennedy. En este caso no se trata de una serie, sino de una película que ha unido a dos de los productores más poderosos de Hollywood. Se desconoce si Feige embarca para desarrollar la trilogía por la que habían fichado los creadores de Juego de Tronos, que abandonaron el barco hace meses para centrarse en sus proyectos para Netflix.