Greta Gerwig asegura que no trabajará de nuevo con Woody Allen

La actriz y directora Greta Gerwig afirmó hoy que se arrepiente de haber actuado en una de las películas de Woody Allen y aseguró que no volvería a hacerlo ahora que es consciente de las acusaciones sexuales contra él. La directora de la aclamada película Lady Bird, que recibió dos Globos de Oro el pasado domingo, dijo en una entrevista a The New York Times que haber participado en la película A Roma con amor (2012), de Woody Allen, es algo sobre lo que ha reflexionado "profundamente". "Si hubiese sabido lo que sé ahora, no habría actuado en la película. No he trabajado con él nunca más, y no volveré a hacerlo", confesó la actriz.

Gerwig afirmó que los artículos que escribió Dylan Farrow, hija adoptiva de Allen y Mia Farrow, le hicieron ver que "había incrementado el dolor de otra mujer" al aceptar trabajar junto a Allen, algo que le "partió el corazón". En artículos de opinión publicados en los diarios The New York Times y Los Angeles Times, Dylan Farrow acusó a Woody Allen de haberla acosado sexualmente cuando tenía siete años, unos hechos que ya había hecho públicos en 1992 durante el proceso de separación de sus padres, pero sin llegar a presentar cargos.

"Crecí con sus películas, que me instruyeron como artista, y eso es un hecho que no puedo cambiar ahora, pero sí que puedo tomar decisiones diferentes de aquí en adelante", destacó la directora de Lady Bird. Unas declaraciones que fueron rápidamente alabadas en Twitter por Dylan Farrow, que afirmó: "Greta, gracias por tu voz. Gracias por tus palabras. Que sepas que son profundamente sentidas y apreciadas".