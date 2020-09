1 de 8

La periodista Alexia Rivas se encuentra en uno de los momentos más felices de vida. Desde el pasado mes de abril está explotando su lado influyente y se ha convertido en todo un referente de las redes sociales. Como experta ya en el uso de Instagram, Rivas es consciente de que tiene que hacerse buenas fotografías y por ello cuenta con un fotógrafo que saca su mejor versión. La de Ponferrada ha publicado esta impresionante fotografía acompañada del siguiente texto: "¿Tú también piensas en mí cuando el cielo se pone bonito?". La imagen y esta pregunta retórica ha dejado sin palabras a Alfonso Merlos. Literalmente, el periodista y abogado no es muy activo últimamente en sus redes sociales y por el momento no se ha manifestado para dar su 'like' o dejar algún comentario. ¿Quién quiere un simple 'me gusta' cuando lo tiene bajo su mismo techo y lo puede abrazar y besar en cualquier momento?