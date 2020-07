2 de 8

La colaboradora de 'El Hormiguero' ha subido una imagen en bikini bajo el siguiente texto: "Una buena luz, un buen bikini, unas buenas sandalias y todo parece mejor". Sin embargo, sus seguidores le han hecho ver que, pese a su cuerpazo, está demasiado delgada: "Tan recta no se aprecian tus curvas", "Come un poco, chiquilla, que te pareces a la Leti, no hay mas que huesos", "¿No tienes los abdominales demasiado altos?", "Te estás quedando en los huesos".