Aunque entre ambas fotos hay una diferencia de unos 10 años, gran parte de los seguidores de Juan del Val han llegado a pensar que ambas han sido tomadas en la actualidad y han llegado a acusar al escritor de teñirse las canas de la barba. Una divertida confusión que él mismo ha explicado: "Os cuento la última... hace unos días colgué una foto de hace unos diez años y desde ese día me han llegado bastantes comentarios diciéndome que me tiño las canas [...] No uno, ni dos, ¡¡sino bastantes 'linces' que se han dado cuenta!! ¿¿No me digáis que no es maravilloso??", ha escrito.